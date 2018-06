Tania Sánchez en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Ayer la Selección Española se enfrentaba a Irán en el segundo partido del Mundial. Un encuentro que algunos aprovecharon para ‘calentar’ las redes sociales más allá del deporte. Santi González resume lo que hablan los pacientes del ‘Desfibrilador de tontos’ de ‘Herrera en COPE’.

- Tania Sánchez Melero (Aka Tania Vaciamadrid) ha sido siempre una invitada muy especial de esta sección. Llevaba tiempo sin salir y yo lo achacaba a que no está muy visible detrás de la columna donde la puso Irene. Pero quien tuvo retuvo y la gran Tania colocó ayer un tuit en los prolegómenos del partido España-Irán con el siguiente texto: “¿Por qué se permite jugar en el mundial a la selección de un país que prohíbe a las mujeres entrar en los campos de fútbol?¿Por qué nuestra selección no dice o hace nada? Nuestros deportistas no deberían olvidar que representan a un país orgulloso de su defensa de la igualdad”.

- Rodríguez Checa le aplicó una dosis de espabilina in situ: “¿Por qué no se lo preguntas a tu ex?” Algunas otras reacciones parecidas debieron de convencerla de que tal vez no había estado fina, porque durante el partido borró el tuit.

- Es una pena que el concejal popular valenciano Elio Cabanes no vaya a hacer una carrera como candidato a la Presidencia del partido Popular, porque iba a hacer carrera en esta sección, a juzgar por su estreno. Ha invitado a Mariano Rajoy literalmente “a comprarse una cuerda y hacer lo de los samurais”. Impresionante. Si hubiera dicho “comprarse una cuerda y hacer lo de Judas” tendría un pasar, salvo por lo descabellado del ejemplo. La muerte de los samurais es el seppuku, hacerse uno mismo la autopsia en vivo, con katana y sin anestesia.

- Gorpua pedía en mi blog: "Un poco de equidad sobre las bromas acerca de la vuelta de Rajoy a su antiguo oficio en Santa Pola. Seguro que Sánchez también se ha dedicado estos días al registro de la propiedad".