Rivera y Rosa Díez en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Este miércoles vuelve a llenarse la sala de espera para ser atendidos en la consulta del ‘Desfibrilador de tontos’ por Santi González en un día en el que hay de todo como nos cuenta el tertuliano de ‘Herrera en COPE’.

- Albano Dante Fachín, esa ventura onomástica que forma parte de la purria peronista que vino a enquistársenos y a vivir del cuento, decía ayer a Inés Arrimadas y a Xavier García Albiol que “Sant Jordi es nuestro, nunca será vuestro. Vosotros no cabéis”, les dice en su carta abierta.

- Albert Rivera tuiteaba: Espero que Rajoy recurra inmediatamente ante el TC esta nueva tomadura de pelo. Comín no pide delegar su voto por enfermedad o fuerza mayor, sino por haber huido de sus responsabilidades penales ante la justicia.

- Rosa Díez le replicaba no sin razón: “¿Y por qué no recurren ustedes, señor Rivera? Tienen 36 diputados, por dios, hagan su trabajo para poder exigir algo a los demás. Claro que lo que mejor se les da a C’s y a SU JEFE ES HACER tuits y un recurso no cabe en un tuit.

- La Universidad de Málaga desmiente las mentiras de Errejón a La Sexta: “Está inhabilitado”

- Belisario se marcó un doblete: Sensacional casting para Eurovisión; mi favorito era Montoro, pero este joven puede no estar nada mal.

- El segundo era para Ada Colau: Barcelona no merece segundos platos. Así hablo doña alubias con chorizo