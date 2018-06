La portada de revista de Errejón en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Los pacientes del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González de 'Herrera en COPE' abordan diversos temas de actualidad, centtrados sobre todo en la imgen de los políticos.

- Kim-Jong-un: España tiene que conseguir el domingo lo que no consiguieron Napoleón ni Hitler, ganarle a Rusia en su terreno”.

- José Mª Guardia: Gª Margallo ayer, al entrar a un acto de campaña: Si Santiago Carrillo viviera me votaría”. Me da que este hombre no conoce muy bien el target de estas primarias.

- El Camarlengo dando un repaso a los posados fotográficos de Errejón: Errejón haciendo de macho es lo más ridículo que he visto desde que Pablo Iglesias se hacía pasar por pobre.

- El Capitán: A David Silva le pasa lo mismo que a Sansón, desde que se afeitó la cabeza no juega un carajo.

- Romy Arce, concejal de Manuela Carmena imputada por sus injurias a la Policía, ha organizado un referéndum para saber si Vallexas quiere monarquía o República. Y le ha salido bien, según ella misma: Éxito de la consulta popular para decidir la forma de Estado. ¡Abrumador 89%! ¡España mañana será republicana!

- Los podemitas son insuperables en la manipulación del concepto opinión pública. Los votantes suponen el 1,9% de los habitantes de Vallecas. Tsevan Rabtán le aplicó la pertinente espabilina: Enhorabuena. 6.490 han votado a favor de la República. Solo falta convcencer a los 37.952.846 españoles restantes.