Espinar y Cañamero en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Un martes festivo en el que los pacientes del ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González en ‘Herrera en COPE’ hablan de todo: que si corrupción, robos, las palabras del ministro Catalá y mucho más… que a continuación nos resume González

- El gran pastrana explicó en Twitter: Otra cosa que tenemos en común con Ramón Espinar todos los hijos de los obreros que no pudistéis matar es que a los veinte años todos teníamos una beca de 480 euros mensuales y comerciábamos con VPO”.

- Money for nothing reproduce la expresión clave del ministro Catalá ayer en este programa: “Todos saben que el juez del voto particular tiene un problema”. Y el hombre se extraña, a ver, cosa natural: “Esto de que el ministro de Justicia se exprese como una señora de La Mancha en una película de Almodóvar, no sé yo.”

- Fran Gómez: “Corrientes políticas populistas que con ‘El Chicle’ pedían justicia y ahora con La Manada quieren venganza, porque en realidad no les importan ni Diana Quer ni la chica de Pamplona. Sólo quieren tu voto.

- Pepe Oneto ha publicado una foto en la que se ve a Diego Cañamero en el hemiciclo del Congreso con un cartel que dice: “Cifuentes, pringada. Yo robé un supermercado entero y Podemos me dio un escaño”.

- Y Bejamingrullo, en el mismo blog, recuerda ‘La vida de Brian’: “En el gobierno de Mariano lo tienen bien claro: la mejor forma de desactivar un linchamiento es sumarte a él. Un juez dice “presunción de inocencia” y el Ministro de Justicia se pone la barba postiza y se une al rebaño de hembras. ¡Ha dicho Jehová!”