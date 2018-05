Catalá y Mireia Cortés en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Una sala llena pacientes para el 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE'

- El primero, muy necesitado, es Rafael Catalá, ministro de Justicia, que aún no ha dimitido, se ratificó ayer por cuarta o quinta vez en lo suyo contra el juez del voto particular: “ cuando un magistrado habla de “jolgorio o regocijo” de una víctima, no hay un “problema de leyes”, sino de cultura, de formación y sensibilización”. Otro que no se ha leído el voto de Ricardo Javier González.

- En justa compensación, Gorpua escribía en mi blog: “El voto de González/ es particular./ Cuando llueve se moja/ pese a los demás.

- Ignacio Escolar quiere en cada encuesta del CIS un referéndum:”El CIS cumple tres años sin preguntar por la monarquía”.

- La senadora de ERC, Mireia Cortés, juró su cargo con la fórmula: “Juro por la liberación de los presos políticos, por el retorno de los exiliados y hasta la consolidación de la república catalana”. Es lo más vistoso que he oído desde el “te lo juro por Snoopy”, pero tiene un factor institucional considerable…

- CARLOS: ¿Que el juramento lleva implícita la defensa de la monarquía parlamentaria y la unidad de España?

- Naturalmente, para hacer que dure el chollo. Riau colgó en la red una foto de Piqué hablando a las gradas después del Clásico y le pone un parlamento apócrifo: “Y ahora vamos a ssacar una réplica de la Champions para que nos la entreguen los recogepelotas.”

- Pepe Oneto no dejó sin comentario el homenaje a Jordi Pujol, el tío que construyó una patria para esquilmarla: “Es la primera vez que he visto un homenaje a uno de los mayores ladrones de la historia española, ovacionado durante más de un minuto. Así que anímenle.