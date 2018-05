Unos 100 jugadores de eSports en España son profesionales, según Libro Blanco

Unos 100 jugadores de deportes electrónicos o 'eSports' en España son profesionales, en un sector que emplea a unas 300 personas y generó 14,5 millones de euros en el último año, según el 'Libro Blanco' que ha presentado hoy en la sede de EFE en Madrid la Asociación Española de Videojuegos (AEVI).

De acuerdo con este documento, el sector, que está "en un estado inicial de desarrollo económico", cuenta con una audiencia total de 5,5 millones de personas, de los cuales 2,6 son "entusiastas" y se espera que su repercusión económica crezca un 32,1 % hasta el año 2021 en España.

España ha contado con jugadores de nivel puntero como los hermanos Pedro y Juan Moreno, líderes mundiales en juegos como 'WarcrAft 3', 'Starcraft II' y 'Heroes of the Storm', Carlos Rodríguez ('World of Warcraft' y 'League of Legends') o Enrique Cedeño ('League of Legends) y actualmente cuenta con jugadores de primer nivel en otros tantos videojuegos.

Respecto a la profesionalización del sector, el Libro Blanco revela que hay organizaciones que cuentan con más de un centenar de trabajadores en estructuras como la de la Liga de Videojuegos Profesional, que organiza competiciones, y más de 60 trabajadores en equipos como 'Movistar Riders', incluyendo jugadores, técnicos y otros puestos de trabajo.

Estos datos se han presentado durante un coloquio EFE Fórum realizado en la sede de la Agencia EFE en Madrid, en el que han participado el director general de la Asociación Española de Videojuegos, José María Moreno; el vicepresidente de la Liga de Videojuegos Profesional, Sergi Mesonero; la responsable de la Liga PlayStation en Iberia, Lucía Perdomo; y el vicepresidente de la Asociación de Clubes de eSports (ACE), Fernando Piquer.

En ella, Moreno ha señalado que aunque los 'eSports' tengan "conceptos y características compartidas" con el deporte tradicional, hay "diferencias importantes que impiden que su consideración como deporte pueda ser efectiva".

Por su parte, Mesonero ha recordado que la "estructura federativa" del deporte tradicional tiene muy poco que ver con "la realidad económica de los 'eSports'".

"Tú no puedes organizar una competición de un videojuego como 'League of Legends' si Riot Games (estudio creador del juego) no quiere", ha señalado Mesonero, que ha recordado que la realidad de este sector es cambiante e incluso para ellos es imposible predecir cuáles serán los juegos que triunfen en los próximos años.

Piquer, vicepresidente de la Asociación de Clubes y director ejecutivo del equipo 'Movistar Riders' ha defendido que los clubes profesionales tienen a sus jugadores "contratados" y protegidos por la legislación laboral. "Si hay equipos que no tienen a sus jugadores contratados es un problema de toda la sociedad", ha dicho.

No obstante, Lucía Perdomo, de la Liga PlayStation, sí ha defendido la consideración de los jugadores de 'eSports' como deportistas. "Es un tema controvertido, pero para mí sí son deportistas", ha asegurado.