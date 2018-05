'El Pulpo', un animador de 'Champions' para el Madrid

A Cristiano, Ramos, Benzema, Bale, Modric, Zidane y compañía, hay que sumar un nombre a la nómina de los nombres propio de este ciclo victorioso del Real Madrid, el de Carlos Moreno 'El Pulpo', quien se ha encargado de mantener el ánimo de la parroquia madridista durante largas horas en Cibeles a la espera de la llega del autobús de los héroes blancos. Aunque avisa: "No me quiero comparar los jugadores, porque los jugadores son muy grandes, el club es muy grande y lo que hacemos es hacer una fiesta divertida y homenaje a los jugadores y a la emoción que se vive y que se respira en esos momentos".

Este domingo, 'El Pulpo', presentador del programa de la Cadena COPE 'Poniendo las calles', se encargó de amenizar su cuarta Champions, las que lleva el Real Madrid en el último lustro. También puso la música y la animación a la Liga del año pasado.

"Uno en Cibeles se lo pasa muy bien", aunque reconoce que "son muchas horas de pie, son muchos gritos, es mucha la animación que tienes que trasladar". Pero, "sobre todo", que "la emoción agota".

Y especialmente muchas horas fueron en las Champions conquistadas en 2014 y 2016, ambas contra el Atlético de Madrid, cuando el equipo blanco fue a la Plaza de Cibeles la misma noche de la conquista del título. Aunque mejor que la noche, la madrugada, porque en ambas ocasiones el Real Madrid llegó a la luz del alba al encuentro con sus aficionados.

De esas dos ocasiones, 'El Pulpo' recuerda "el frío tan intenso" y cuando "nos iban diciendo que el Real Madrid ya estaba a punto de llegar, ya venía, y luego pasaban tres y cuatro horas hasta que aparecían y estábamos a 5 grados".

"Hacía muchísimo frío, pero es tal la ilusión que tiene el público por esperar a su equipo, por ver ese momento en el que Ramos coloca la bufanda y corona la Diosa Cibeles, que la gente aguanta y de muy buen rollo", rememora.

La 11ª Copa de Europa el Madrid la conquistó en Milán y llegó a Cibeles "a las ocho menos cuarto" de la mañana. "Hacía un frío terrible. Pero la gente está ahí dispueta a devolverle al Madrid la ilusión que el partido de la noche anterior o la de las horas anteriores les ha dado", porque los madridistas "recibimos mucho cuando el equipo gana".

Uno de los clímax de la celebración es cuando aparece el autobús descapotable con toda la plantilla por el Paseo de Recoletos: "Se produce un giro, la gente está entretenida, disfrutando, pasándoselo bien con la música, con el ambiente, y cuando se avisa que el Real Madrid va a venir, todo el mundo se prepara en Recoletos para recibir el autobús y la gente se vuelve absolutamente loca".

Antes de que llegue ese momento, 'El Pulpo', el animador del Real Madrid, prepara su carpeta musical y luego improvisas en función de lo que ves", pero "iempre son canciones positivas, canciones de animar, algunas que yo sé que a los jugadores les gusta".

Unos jugadores que "en algún que otro acto que hemos coincidido la verdad que te dicen que les ha gustado, que les llega por parte de los amigos que han disfrutado en la celebración de Cibeles"

"Lo que el club siempre dice es que la gente se lo pase bien, que se respete a todos los equipos, que la gente disfrute, que mejor no faltar el respeto a nadie",explica. Pero, sobre todo, "darle muchas gracias a los madridistas. El club siempre quiere que el madridista que está allí pasando horas, que ha hecho el esfuerzo de viajar, que es socio, que es abonado, devolverle el agradecimiento por amar al club blanco".



De la última Champions, la celebrada este domingo, 'El Pulpo' se queda con "un momento muy divertido". "Se intentó ensayar el '¡Cómo no te voy a querer!' porque era muy difícil de encajar con la Trece, era muy difícil. Y allí, jugando con el público en las tres horas previas que estuvimos esperando al equipo, entre todos al final hicimos la canción de '¡Cómo no te voy a querer si fuiste campeón de Europa una y otra vez!'".

Entonces, relata, "sale Marcelo, sale Ramos, están ya en la pasarela, y se ponen a cantar la canción intentando meter la trece. Y digo, 'Sergio, un momento por favor, que yo creo que así no nos suena bien. Te vamos a contar lo que hemos estado haciendo hasta que habéis aparecido vosotros'. El público arranca a cantar la canción como la ensayamos y dice Ramos: 'Pulpo, lo compro'. Y al final el equipo cantó la manera en el que le público había cantado una y otra bien. ¡Es que encaja muy bien!".

Por estos momentos, Carlos Moreno, quiere "dar las gracias al club, pero sobre todo a la gente que te aplaude porque hayas estado ahí un rato animando y acompañando. Es una noche de muchísima emoción. Es un momento en el que el planeta está pendiente de lo que pasa en esa plaza, y luego en el Santiago Bernabéu".

Ahora, cansado todavía, lo tiene claro: "Y a por la Decimocuarta. A ver cómo encajamos la canción".