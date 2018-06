Màxim Huerta, a Rubiales: "Si queréis, me pongo a hacer deporte desde ya"

"Haré todo lo posible, a pesar de no ser un deportista nato, pero me pongo del lado de todos, sé que sois un superhéroes.... Si queréis, me pongo a hacer deporte ya desde hoy". Es lo primero que le ha dicho el nuevo ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, a uno dirigente deportivo, al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, cuando le ha estrachado la mano en la visita que Huerta ha hecho junto al Rey Felipe VI a la selección española antes de partir a Rusia para disputar la Copa del Mundo del Fútbol.

Su Majestad el Rey Felipe VI (@CasaReal) ha despedido a la @SeFutbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de partir hacia Rusia. pic.twitter.com/YoCpPVs4Kc — RFEF (@rfef) 7 de junio de 2018

Rubiales le ha respondido que le ayudarán en todo lo que puedan desde la Federación.

De esta forma, Huerta ha querido salir al paso de sus afirmaciones contrarias al deporte que ha hecho en los útlimos años en su perfil de Twitter y que los usuarios de esta red social comenzaron a rescatar en la tarde de este miércoles cuando Pedro Sánchez anunción que sería el nuevo titular de la cartera de Cultura y Deporte.

Antes de este encuentro, Màxim Huerta publicó en su perfil de Twitter unas declaraciones al respecto en las que decía que "sabéis que no lo practico y no solía seguirlo, pero pienso mimarlo y amarlo. El #deporte también es educación y #cultura. El deporte es respeto, superación, humildad, perseverancia... Todo eso pienso ejercitarlo con tesón y esfuerzo. Gracias a todos por los mensajes. Empezamos".