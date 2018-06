Joaquín tira de guasa para comentar la destitución de Lopetegui

Joaquín Sánchez, jugador del Betis y exintegrante de la Selección Española, no ha perdido la oportunidad de comentar la crisis que se vive en el seno del equipo nacional después de que Rubiales decidiera prescindir de Lopetegui a dos días del inicio del Mundial de Rusia. Tirando de guasa, como siempre es habitual en él, el futbolista ha subido a su Instagram stories un mapa de la Península Ibérica donde España aparece rebautizada. Mientras a la izquierda vemos a 'Portugal' y al norte 'Francia', en el territorio español aparece la expresión 'ElCoñoLaBernarda'. Una expresión humorística que él suele usar mucho y que simboliza el caos que se ha originado en la Selección tras el anuncio del fichaje de Lopetegui como entrenador del Real Madrid. Junto a la imagen, también aparecen diferentes iconos de WhatsApp.

Joaquín, que se hizo viral hace escasas semanas con su particular versión de la canción "El anillo" de Jennifer López, vive un momento muy dulce después de que el Betis se haya clasificado para jugar la Europa League el próximo año. “El próximo vídeo lo voy a hacer en tanga”, dijo entre risas a COPE el pasado 30 de abril en referencia a esa grabación. “Estaba imitando a Jennifer López. Yo no había escuchado ni la canción ni el vídeo, pero salí con la talla puesta y me grabó Barragán, fue un momento de lapsus”.

Joaquín ha sido internacional con la Selección de fútbol de España en 51 ocasiones. Su debut como internacional se produjo el 13 de febrero de 2002 ante Portugal.