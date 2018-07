Un inglés se tatúa la Copa del Mundo porque está convencido de que su selección será la campeona

Tener optimismo en la vida es una actitud, una herramienta que, si se sabe usar con cabeza, puede servirnos de ayuda en momentos puntuales. En lo referente a practicar el optimismo, un aficionado de la selección de Inglaterra parece saber mucho.



En un movimiento que podría calificarse como extremadamente prematuro u optimista, este hombre está tan convencido de las posibilidades de Inglaterra para ganar la Copa Mundial que se la tatuó con el siguiente mensaje: "Inglaterra 2018. Ganadores de la Copa Mundial".



Jamie Richardson, de Castleford, se vino arriba cuando Inglaterra le ganó por 6-1 a Panamá y apostó todo por su equipo. Ni si quiera el partido que perdió su selección después contra Bélgica le hizo dar marcha atrás en su decisión. Lo suyo, dijo en una entrevista es una corazonada.

Why not beat the queues & get your 'England 2018 World Cup Winners' tattoo done early?!?������������������



Is Jamie Richardson going to be laughing or crying in 2 weeks time?����#England #Eng #ItsComingHome #threelions #WorldCuppic.twitter.com/4zoFdCb4Ip