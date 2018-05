Eurocop pide el copago de los clubes por los daños causados por los hinchas

La agrupación de sindicatos europeos de policía, Eurocop, presentará ante el Parlamento Europeo una propuesta sobre la violencia en el deporte en la que reclama el copago por parte de los clubes del gasto en seguridad y de los daños causados por los aficionados violentos, así como una mayor implicación de estos y de las instituciones deportivas en la erradicación de este fenómeno.

El sindicato ErNE de la policía vasca, el SPC de los Mossos y el BTP de Reino Unido presentaron el documento para su aprobación el pasado 4 de mayo en el plenario de la reunión celebrada por Eurocop en Lisboa, y todas las organizaciones representadas lo han aprobado por unanimidad.

Según ha informado hoy el sindicato de la policía vasca, Eurocop trasladará el documento al Comisionado de Seguridad de la Unión Europea, así como a los diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo para que emprendan acciones políticas encaminadas a erradicar la violencia en el deporte.

En el documento se indica que la mayoría de los clubes de fútbol no tienen entre sus prioridades la seguridad de los asistentes a los partidos, "primando otros valores, como el rendimiento económico", y que en ninguna otra actividad económica se permite por parte de la administración "obviar las medidas de seguridad mínimas" que dicha actividad requiere, por lo que "no se entiende" que los clubes de fútbol "no sean sometidos al mismo tratamiento".

Los sindicatos policiales consideran también imprescindible una mayor implicación de Europol e Interpol, que "deben coadjugar a una mayor comunicación entre las fuerzas policiales de los distintos países", así como de los gobiernos, con "criterios uniformes" de aplicación de la ley.

Asimismo, recomiendan articular un sistema generalizado de acceso a los estadios en competiciones internacionales que combine la entrada nominal con una pulsera identificativa, la eliminación del apoyo de los clubes a los grupos ultras y los hinchas violentos y la creación de grupos policiales transnacionales que puedan realizar seguimientos de este tipo de eventos.