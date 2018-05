Marcelino, en Deportes COPE Valencia: "Tras lo conseguido tenemos un margen de mejora pequeño"

"Por mi futuro me preguntan mucho desde hace semanas aunque tengo un año más de contrato con el VCF. Hay que utilizar bien los tiempos y si el club considera que ése es el camino correcto, nosotros estamos abiertos. Aquí estamos muy felices, desarrollando nuestro trabajo y disfrutando a la vez".

"Lo principal es conseguir el objetivo y el del VCF está por encima de lo previsto inicialmente y en la jornada 31 casi lo teníamos hecho. Al acabar la primera vuelta con 40 puntos (que son muchísimos) y teniendo el quinto diez menos, ya nos indicaba la situación de cara a la segunda vuelta".

"El desgaste lo tienes en momentos determinados con algunos jugadores porque la exigencia y el rigor son pautas de trabajo diaria, pero hemos intentado solventar esos momentos como hace una familia. Es imposible que todo sea felicidad. Yo estoy muy agradecido por el comportamiento que todos los jugadores han tenido conmigo".

"No estoy decepcionado con Andreas Pereira. Ha sido un buen profesional en su tiempo aquí. Creo que no estuvo bien asesorado a la hora de gestionar los plazos (se marchó a Manchester lesionado sin esperar a que acabara la Liga). Creo que hay formas más correctas de hacer las cosas. Necesita madurez".

"A Carlos Soler le falta tiempo. Es un chico muy sensato y más que mejorar, tiene que creer más en sí mismo, que un error no le condicione. La segunda temporada es la más complicada. Su margen de progresión es amplio. Debe ganar más el duelo individual".

"Cuando hablé de que la temporada era un milagro, no me refería a que estos futbolistas no tuvieran capacidad. Pero además hemos logrado que los jugadores consiguieran un rendimiento que antes estaba no estaba a la par. El VCF era el octavo presupuesto, o sea hemos subido cuatro peldaños. En la tabla tres plazas son inaccesibles, luego el Sevilla venía de la solidez, el Villarreal lo mismo y luego estaban el Athletic, la Real, el Celta... Y pasar por encima de todos ellos y con la solvencia que lo ha hecho el VCF es casi un milagro".

"Lo he dicho varias veces. Esta es la mejor plantilla que he dirigido desde el punto de vista futbolístico y personal. Se puede mejorar, pero no es fácil. Se puede y se debe. El suelo y el techo están en el mismo escalón, tenemos un margen muy pequeño".

"A Garay ya lo conocía del Racing, yo jugaba con ventaja. A los quince días de estar aquí me encontré a la misma persona. Buen chico y buen profesional. Si hubiese tenido ese carácter de argentino fuerte habría estado en el Madrid muchísimos años porque capacidad tiene".

"Parejo me había gustado mucho desde siempre. Y a la semana de estar aquí hablé claramente con él y fue también muy claro. Es muy futbolero, analítico e inteligente. Merece muy mucho la pena hablar con él y escucharle. Creyó en el proyecto desde el inicio. Ahora podemos decir que las dos partes estábamos en lo cierto".