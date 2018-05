Dani Parejo, en Deportes COPE Valencia: “Estaría orgulloso de jugar 13 ó 14 años aquí”

Lleva siete temporadas en el Valencia CF. Es insustituible y se siente importante. Ensalza a Marcelino y a Valverde como los mejores entrenadores que ha tenido en Mestalla. Tiene en su hijo al mayor hincha posible. Le quedan dos años de contrato y no rehuye la posibilidad de colgar las botas de blanquinegro. Es Dani Parejo (Coslada, 1989).

"Con Ernesto (Valverde) y con Marcelino puedo haber vivido mis dos mejores etapas en el Valencia. Con los dos he disfrutado mucho jugando al fútbol, pero ahora he mantenido una regularidad que me puede haber permitido cerrar mi mejor año a nivel futbolístico".

"Éste es un año fantástico en todos los aspectos. Está siendo un año para enmarcar".

"Hemos hecho una gran temporada. La Champions no era el objetivo principal ni desde dentro ni desde fuera del club. A nivel de números, de sensaciones, de juego y de vestuario ha sido magnífica".

"No me esperaba esto a principio de temporada. Desde que conocí al míster, noté algo, sabía que la cosa iba a cambiar y no dudé en quedarme. El tiempo me ha dado la razón a mí y también al club. Mateu, el presidente y toda la gente de la secretaría técnica dejan trabajar a la gente, ya no hay inestabilidad. El club está dejando trabajar".

"Yo soy un loco del fútbol, veo fútbol a todas horas. Discuto con mi mujer porque prefiero ver un partido de fútbol que ir a dar un paseo con ella. A Marcelino también le encanta y cuando hablé con él me di cuenta de que tiene algo que muchos no tienen y por eso son tan buenos, por lo menos para mí. El cuerpo técnico implantó una forma de juego, con cada jugador sabiendo lo que tenía que hacer, con automatismos dentro del campo y buen rollo fuera. Hemos creado un microclima en el que cada uno sabe el rol que tiene y mucho mérito de eso es del míster".

"Estoy muy feliz. En dos semanas volveré a ser padre. Ojalá me salga más tranquilo que Dani. Es increíble. Es muy forofo, en mi familia dicen que va a ser de la Curva Nord, que va a estar ahí animando dentro de nada. Se sabe todas las canciones, todas las alineaciones y cada partido dice que se quiere venir a Mestalla a chocarle la mano al murciélago. Cuando es posible viene y disfruta como lo hago yo".

"La gente sabe cuando viene al Valencia que llega a un club increíble, que siempre tiene que estar en Europa. En los momentos buenos todo son bromas, todo es ji-ji, pero en las malas es cuando hay que tender el brazo y hablar las cosas porque no suceden por casualidad y hay que buscar el porqué para que no vuelvan a pasar".

"A veces tu opinión sirve para algo y otras veces no. Por lo que yo dije no creo que se bajaran los precios de las entradas de la Copa del Rey, pero no me parecía bien y lo dije para aportar como un granito de arena para intentar mejorar al club".

"La tormenta que viví me sirvió para aprender, para mejorar y para, hoy en día, ser el jugador que soy. Ya no he vuelto a tener ningún conflicto con ningún aficionado. La gente está contenta y eufórica. Cuando la gente me pitaba, yo siempre pedía el balón e intentaba jugar. Es mi forma de ser y es la que me ha traído hasta aquí".

"Yo estoy feliz, me siento importante. Me quedan dos años de contrato, vivo en una ciudad increíble, tengo una familia espectacular. No puedo pedir más y ojalá me queden muchos años para retirarme, pero si me llegase a retirar en el Valencia estaría más que orgulloso por jugar 13 o 14 años aquí. Pocos jugadores lo podrían decir".

"No sé si ha habido contactos para renovarme. Yo sólo puedo decir que estoy muy feliz y que me gustaría seguir aquí muchos años más. Mi familia está aquí muy bien, ya tengo muchos amigos aquí fuera del fútbol. Estoy en un club increíble, en una ciudad top a nivel mundial".

"Guedes tiene unas condiciones buenísimas, va ser un jugador top y ojalá lo podamos disfrutar muchos años. Es verdad que al principio volaba por Mestalla, luego tuvo la lesión y al ser un chaval joven y pertenecer a un gran club como el PSG, todos hablan de ti y te puedes distraer y todo eso puede hacer que bajes el nivel, pero es un futbolista para quedárselo muchos años".

"Cuando llegó Rodrigo al principio no le salían las cosas y a la gente no le terminaba de llenar porque a lo mejor no metía los goles que tenía que meter, pero yo siempre tuve claro que es un delantero top, de los mejores que hay por condiciones, por calidad, por llegada. Él se calienta un poco más que yo (se ríe)".

"Mucha gente no entendía cómo no había ido antes a la Selección, pero van pasando las convocatorias y no vas y por la cabeza se te pasa que no ha podido ser y dejas de estar pendientes de las convocatorias. He ido la última vez y por qué no puedo entrar en la definitiva. Ojalá pueda estar en el Mundial, pero si no tengo la suerte y vuelvo a ir después del Mundial, estaría bien".

"Le voy a ir poniendo el himno de la Champions a mi hijo poco a poco. Yo ya he tenido la suerte de jugar unos octavos de la Champions con el Valencia y no lo cambiaría por nada. Es otro rollo, no se puede describir".

"Seré el capitán del Valencia en el centenario. Probablemente lo seré".