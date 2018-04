Las asociaciones militares: "Hay presupuestos para armas, pero para los militares no hay nada"

Cinco asociaciones, que representan a 12.000 militares en toda España, se quejan de que el Ministerio de Defensa emplea el dinero del que dispone para invertir miles de millones de euros en nuevos sistemas de armas, pero no para que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan salarios y condiciones laborales adecuadas. Las asociaciones AUME, ATME, UMTE, AMTM y 45 Sin Despidos aseguran que los militares “llevan muchos años perdiendo poder adquisitivo por unas retribuciones que no se han actualizado, y es uno de los colectivos peor pagados de la administración”. Dicen que “la abnegación de los militares se ha saturado y la paciencia ha llegado a su límite”.

Jorge Bravo, secretario de organización de AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles), ha señalado que “es un menosprecio que la ministra anuncie partidas presupuestarias por valor de 10.000 millones de euros para compras de armamento y no destine nuevos presupuestos para atender las mejoras de instalaciones que permitan un régimen de vida digno en los lugares de trabajo, ni para la actualización de las retribuciones, ni para ayudas a los militares temporales”. Ha recordado las palabras de la ministra de Defensa señalando que “el personal es el elemento principal de las Fuerzas Armadas”, por lo que ha criticado que “haya presupuestos para armas, pero para el principal elemento de los ejércitos no haya nada”. Las asociaciones denuncian que “el estado de muchas instalaciones no permite un ámbito laboral digno para el militar, como -por ejemplo- el hacinamiento al que se somete a la tropa marinería en los alojamientos logísticos”.

Ademas, creen que desde el Ministerio de Defensa la reacción al problema de los militares que se ven obligados a abandonar el ejército a los 45 años ha sido “tardía e insuficiente”. Después de tres años de “salidas ininterrumpidas por el límite de edad impuesto por la Ley de Tropa y Marinería”, opinan que no se ha hecho bastante para que sus compañeros tuvieran “una salida digna”, y no se ha aplicado lo que la propia ley preveía. Acerca de las retribuciones, señalan que no buscan una equiparación salarial similar a la que están negociando policias y guardias civiles, pero sí piden que se mejoren sus sueldos, “los más bajos de la administración”, añaden. Estas cinco asociaciones han convocado una concentración el 12 de mayo ante el Ministerio de Defensa para mostrar su descontento con la política de personal del departamento de María Dolores de Cospedal.