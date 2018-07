Jemad dice que el compromiso de España con la OTAN no tiene que llegar al 2 %

TRUMP OTAN

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 6 jul (EFE).- El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejandre Martínez, ha asegurado hoy que el compromiso de España con la OTAN debe "tender" al 2 %.,No obstante, ha dicho que no tiene por qué alcanzarse ese porcentaje, en referencia a las cartas enviadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los aliados de la OTAN, entre ellos a España, en las que se queja de que no contribuyen lo suficiente.,En declaraciones a los medios, en la claus