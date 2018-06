Xavier Beauvois reivindica a las mujeres francesas del 14 en "Las guardianas"

Alicia G.Arribas

El realizador Xavier Beauvois, creador de la premiada "De dioses y hombres" (2010), pone ahora el foco en las mujeres francesas que tuvieron que sacar adelante el país mientras los hombres combatían en la I Guerra Mundial, un modo de "hacer justicia" a "mujeres que hicieron cosas extraordinarias".

Se trata de la película "Las guardianas" y quien así opina en una entrevista con Efe es una de sus tres protagonistas, la actriz Nathalie Baye, que junto con Laura Smet y la debutante Iris Bry componen el elenco principal.

"No sé si la cinta es feminista pero desde luego arroja luz sobre mujeres que, en la Guerra del 14, hacían cosas extraordinarias, en sus casas, en las fábricas, en los campos. En la escuela sólo nos hablaban de los hombres, de sus logros, de las mujeres no decían nada", protesta la veterana actriz.

La ganadora de cuatro premios César en casi medio siglo de carrera, recuerda que, "después de aquel esfuerzo, las mujeres volvieron a la sombra, tuvieron que pasar años para que pudieran votar, siquiera. La película hace justicia, aunque la verdadera justicia lleva tiempo", ha dicho.

Basada en la novela del mismo nombre publicada en 1924 por Ernest Pérochon y adaptada por Beauvois, la cinta cuenta la historia de la familia Paridier en la Francia rural de la I Guerra Mundial, cuando los hombres están en el frente y la madre, Hortense (Baye), debe hacer que todo siga funcionando.

"Ella tiene que mantener la granja y proteger a su hija. Y por salvar su reputación hace algo terrible. Para salvar el honor de la familia comete una injusticia, sabe que lo que ha hecho está mal, pero así es", explica Baye.

Esta hija -a la que da vida en la película Laura Smet, hija de Baye y del cantante Johny Halliday-, hace lo propio con la granja de su marido, también en la guerra, lo que le impide ayudar a la madre.

"Solange es la más moderna de esta historia. Está muy enamorada de su marido, que ya tiene una hija, mientras ella no puede tener hijos, lo que en esa época era una vergüenza. A ella le acusan de algo que no es verdad, o no del todo", explica Smet.

La actriz cuenta a Efe que, a la vez que "Las guardianas", rodaba en París un thriller donde interpretaba a una mujer actual; sólo ponerse el corsé, y el resto de vestuario de época manufacturado para la película, la transportaba y ayudaba a meterse en el papel: "Me sentía infinitamente mejor como Solange", se ríe la parisina.

La tercera mujer de la película es Francine (la debutante Iris Bry), que encarna a una jornalera huérfana que ayuda a la familia y acaba manteniendo una relación con el hijo soldado que vuelve unos días de permiso del frente.

"Mi madre es el pasado, yo soy el presente y Francine es el futuro", apunta Smet, para quien la película, "más que feminista" es el trabajo de un realizador "al que le gustan las mujeres y que las valora; estas mujeres son las primeras en tener la valentía de hacer lo mismo que los hombres. Me conmueve trabajar en ella", apunta Smet.

La transformación de Baye, radiante a sus casi setenta años, en una anciana dolorida y curtida por el campo no fue en absoluto duro gracias a la sensibilidad del director, al que ya conocía de otras cintas como "Le petit lieutenant" (2005), sino un "placer" que le llenó de empatía.

"Cuando el proyecto es tan fuerte, te alimenta y te envuelve. Y nos lanzamos. Tengo la sensación de estar en conexión con ellas, siento mucha admiración", apunta, y añade que, además, ellas perdían en el frente a sus padres, maridos e hijos, como le pasa a Hortense.

La actriz, a las órdenes de François Truffaut, Jean Luc Godard o Marco Ferreri cuando aún no había cumplido los treinta, acaba de protagonizar el primer corto dirigido por su hija, "Thomas".

"Mi madre irradia algo dulce irrenunciable, transporta al espectador", afirma Smet, que mira con los mismos ojos azules de su famosísimo padre, fallecido en diciembre de 2017.

De él, dice, ha heredado también "la fuerza que siempre tuvo para pelear por su trabajo", convencido él de que su hija podría llegar donde quisiera "si peleaba por ello".