Vídeo: El recuerdo emocionante de Rozalén a Gabriel antes de cantar 'Girasoles' en Almería

La cantante Rozalén continúa girando por España con su nuevo disco Cuando el río suena... Este viernes ha actuado en Almería, y el espíritu del niño Gabriel Cruz, asesinado en esa provincia hace dos meses, y de sus padres ha estado muy presente. Y es que su tema Girasoles era uno de los preferidos del pequeño de 8 años, y la artista ha querido dar paso a esta canción recordándole.

Rozalén ha querido dejar este tema para el final, y antes de empezar a cantarlo, ha dicho lo siguiente:

"Ya os he dicho que aquí me iba a desahogar, y creo que no puede ser de otra manera. Nunca he querido hablar de este tema porque creo que no tengo que ser protagonista de nada. Solamente hice una canción, y luego esa canción tuvo vida propia. Para mí ha sido todo muy impactante, yo creo que para todos. No me lo puedo quitar de la cabeza, creo que es normal. Ahora ya tengo algo que me une a esta ciudad un poco más. Entiendo que los padres no hayan querido venir, pero están aquí todo el rato. Lo que quería deciros es que me quedo con todo lo bueno que ha pasado. Creo que solo tener palabras de agradecimiento hacia ellos y hacia vosotros, porque cuando yo hice Girasoles la hice pensando en que la vida merece la pena, y que en realidad la gran mayoría de las personas son buenas. Y es verdad que en todo esto, en toda la oscuridad, ha brillado la luz. Eso es lo que quiero agradeceros: que hayáis usado una canción que salió de dentro para algo bueno. Hoy quería pediros que la cantásemos todos con mucha alegría, celebrando la vida y el amor. Creo que es lo que ha resaltado de toda esta historia, lo siento por decirlo, muchas gracias".

El público ha interrumpido este discurso varias veces con aplausos, y la artista castellano-manchega ha terminado estas palabras visiblemente emocionada.