Valter Hugo Mae: Quiero ofender a la muerte, su existencia me parece obscena

Irene Dalmases

El escritor portugués Valter Hugo Mae siente fascinación por la elasticidad de las palabras, algo que se puede constatar en cada uno de sus libros. El último, "Hombres imprudentemente poéticos", es una fantasmagoría no aterradora, "un combate contra el miedo a la muerte, la peor bestia interior".

En una entrevista con Efe, este autor nacido en Angola, donde solo vivió dos años, explica que después de cinco novelas "portuguesas" ahora ha querido intentar ser otro y ubicar una historia en un Japón remoto, en la que trata sobre la "enemistad educada" y la belleza en una aldea con un omnipresente bosque de los suicidas.

"En todas mis novelas trabajo sobre la idea de la muerte. Quiero ofenderla, no estoy satisfecho con su existencia, me parece obscena. A la vez, me interesa mucho la manera como los orientales, sobre todo los japoneses, la encaran, y en el caso del suicidio, le dan, incluso, una dimensión honorable, de entrega a la naturaleza, esa divinidad abstracta", dice.

Valter Hugo Mae argumenta que, aunque él tiene dificultades para creer en divinidades, "sí quiero acreditar que puede haber una muerte pacífica, que necesitamos transformar la muerte en un tema sin tabú, para madurar pacíficamente, trabajar para llegar a una idea de paz".

El bosque que aparece en su novela, publicada en castellano y catalán por la editorial Rata, "es en realidad el símbolo de algo mental, de espacio para la muerte, lo mismo que decir espacio para lo completo".

En el libro se narra sobre Itaro, un artesano de abanicos que son "pedazos exactos del mundo", su hermana ciega Matsu, la mujer que se encarga de las tareas domésticas, la señora Kame, y el vecino de todos ellos, Saburo, un alfarero, que un día queda viudo, tras matar una bestia a su esposa, la señora Fuyo.

Premio Portugal y Premio José Saramago por otras obras suyas, Valter Hugo Mae defiende que hay que aceptar con "educación al enemigo, la convivencia y el perdón son posibles, es uno de los sentidos de la vida".

Para el novelista, actuar por miedo "es errar", aunque reconoce que los humanos "a lo mejor no podemos vivir sin furia, sin una energía que nos hace intervenir en determinadas situaciones, reaccionar, pero quisiera que eso no lo hiciéramos por cobardía ante lo desconocido".

En este punto, reclama un cambio "urgente" porque "no se puede eliminar la belleza de estar vivo, de existir, de tener una experiencia pensante y emotiva, y cuando voy a las escuelas siempre les digo a los niños que la familia de cada uno de ellos empieza con lo desconocido, porque nos casamos con un desconocido, con alguien que un día entró en nuestras vidas, alguien que no es nuestro padre o nuestra madre".

"No nos acordamos de la simplicidad de las cosas y vivimos en un mundo en el que ponemos al desconocido como el monstruo, pero eso es el principio de toda nueva familia", destaca.

Siempre con la idea de que el paraíso perdido es Angola, de donde apenas tiene recuerdos, más allá de que siendo muy pequeño en el colegio, en el norte de Portugal, "me trataban como el negro y me decían que me fuera a mi tierra, lo que era debido a que en un país de apenas nueve millones de habitantes en ese momento llegamos un millón procedentes de África, y los que no habían estado allí no nos aceptaban como portugueses".

El escritor desvela que tiene ganas de escribir "una novela angoleña, de la tierra donde nací, un lugar donde nacen niños negros, y otros que no lo éramos, ser como un invitado en ese lugar".

Residente en la periferia de la periferia, porque así ve a Portugal y el pueblo en el que vive a muchos kilómetros de Lisboa, Valter Hugo Mae reflexiona viendo a su país como una isla "porque tenemos por una parte el mar de verdad y por la otra una frontera que históricamente ha sido enemiga, por lo que los caminos más fáciles para Portugal han sido los del océano".