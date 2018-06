Unos 50 artistas homenajean a víctimas de terrorismo con canción de la Rambla

Una cincuentena de artistas agrupados bajo el nombre de Músicos por la Rambla han homenajeado a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), y del terrorismo en general, con una canción que quiere "transformar el dolor y transmitir la esencia verdadera" de la calle barcelonesa.

La canción, titulada "La Rambla", es la adaptación de una pieza que el músico Dani Galiot compuso en 2003, y se trata de una rumba fusionada con elementos de jazz, rap, candombe y detalles arábigos, e interpretada en catalán, castellano, inglés, árabe, italiano, portugués y kombe.

El autor de la canción original, Dani Galiot, ha explicado en la presentación que el proyecto nació "el mismo día" del atentado en Barcelona, el 17 de agosto, cuando él compartió la pieza en sus redes sociales y rápidamente se volvió "viral".

Galiot ha especificado que la canción va dedicada no sólo a las víctimas de la Rambla, sino de los actos de terrorismo en general, algo que Robert Manrique, víctima del atentado de Hipercor y presente en la presentación, ha querido agradecer especialmente.

A la presentación han asistido otras víctimas de atentados terroristas, como Javier Martínez, el padre del niño de tres años fallecido en la Rambla, y tres víctimas del atentado al Papus, ocurrido en 1977.

Algunos de los artistas que han puesto su voz en la pieza son Manu Guix, Pemi Fortuny (ex Lax'n'Busto), The Sey Sisters, la actriz y cantante Elena Gadel, Dolo Beltrán (ex Pastora), Pere y Joan Capdevila (Rumba Tres), Jofre Bardagí (ex Glaucs), Rojas y Sara Pi, entre muchos otros, y también un coro infantil.

Los beneficios económicos que se deriven de la canción se destinarán a la asociación Casal dels Infants, ubicada en el Raval, algo con lo que los artistas quieren subrayar el papel de la educación "como motor de una sociedad moderna, diversa y tolerante con la diferencia".