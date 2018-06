La triste historia familiar de Màxim Huerta

El nombre del nuevo ministro de Cultura y Deporte fue el que Pedro Sánchez guardó con más recelo. De hecho, se fueron filtrando todos excepto el de quien sería el sustituto de Méndez de Vigo, a quien Sánchez se guardó para el final. Fue decir Màxim Huerta y empezar una catarata de reacciones.

La biografía de Màxim Huerta era pública después de tanto años en la pequeña pantalla; sus opiniones conocida y pronto fueron rescatadas de su perfil de Twitter; y sobre su historia familiar, se sabe que la madre estuvo acompándole en la toma de posesión al frente del Ministerio de Cultura y Deporte y que era conocida y querida por sus compañeros de televisión.

Pero en esa foto del beso con su madre faltaba alguien, su padre. Fue en 2011 cuando Huerta habló en televisión sobre su progenitor, coincidiendo con el accidente de tráfico del torero José Ortega Cano y que le costó la vida a Carlos Parra. Ortega Cano dio positivo por alcoholemia.

Esto fue lo que dijo Huerta: "Me espanta absolutamente la cantidad de cosas que se están comentado. Tengo tolerancia cero con el alcohol en la carretera porque un 31 de diciembre, en Nochevieja, mi padre no llegó a casa porque el alcohol provocó un accidente. El accidente no sólo afectó físicamente a la vida de mi padre, sino que afectó a la de mi madre y a la mía. No empatizo nada con el torero. Deseo que se recupere pero no puedo empatizar con esta historia. ¡No lo soporto!".

Además de esta triste historia familiar, la trayectoria de Màxim Huerta es de sobra conocida. El nuevo ministro de Cultura es un hombre que dejó su trayectoria en televisión como presentador para dedicarse a escribir libros y con éxito. Fue Premio Primavera de Novela en 2014.

Autor de siete títulos, entre ellos, "Que sea la última vez", "El Susurro de la caracola", "La noche soñada"(Premio Primavera de Novela) "Una tienda en París" o "No me dejes", el periodista dejó la pequeña pantalla en 2015 en el programa de Ana Rosa Quintana.

"Ha llegado la hora de navegar a un nuevo puerto. Después de 11 años, me despido de @elprogramadear", publicó en la red social junto al enlace de su página oficial donde explicaba su salida del programa de Ana Rosa y donde recordaba que su trayectoria profesional de 16 años en Mediaset España.

Muy activo en las redes sociales y defensor de los animales, Huerta es y ha sido una de las caras más populares de la televisión. Nació en Utiel, Valencia, en 1971 y tras licenciarse en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Valencia, inició su trayectoria profesional en radio y medios escritos de su tierra natal.

Se inició periodísticamente en los micrófonos de Radio 5, de Radio Nacional de España, en Utiel y Radio Buñol. Trabajó en prensa comarcal y fue jefe de política en el periódico Valencia 7 Días y colaborador del diario Las Provincias, en Valencia. En 1997 se incorporó a Canal 9,donde trabajó como redactor, enviado especial, editor y presentador de informativos.

En 1999 pasó a formar parte de Telecinco; primero en la Comunidad Valenciana y, más adelante, en la redacción central de informativos. En enero de 2005 entró en el magazine matinal El Programa de AR como copresentador.

En estos once años, entre otras cosas, moderó debates políticos y sociales y fue enviado especial a eventos importantes.

Además, Màxim Huerta ha presentado La Noche Temática de Los Juegos de Rol, también en Telecinco, y ha formado parte del equipo de Queremos hablar, de Ana García Lozano en Punto Radio. Ha escrito una columna mensual en la revista Vanidad y ha colaborado en El Periódico. Actualmente lo hace en El Español y en Viajes National Geographic.

Huerta es miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión y actualmente escribe en varios medios como "El Español", "20 minutos" o "National Geographic". Su último libro se publicó en 2017, "La parte escondida del Iceberg".