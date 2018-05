Tres generaciones cosidas desde Córdoba a la moda nupcial

NOVIAS MODA (Crónica)

Estrella Serna,Córdoba, 5 may (EFE).- "No tenemos nada contra la incorporación de chicos" afirma Marisa Gutiérrez, segunda generación junto a su hermana Olga de la firma Matilde Cano, fundada por su madre en 1976 para vestir a las novias y a sus madres, en un empeño que vive la tercera generación familiar representando a Córdoba en el mundo.,"La fábrica ha sido un segundo útero para mí, me quedaba dormida en las estanterías de telas" confiesa a Efe Marisa Gutiérrez quien asegura que, a pesar de