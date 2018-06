Traducida al español Emmy Hennings, musa del dadá y alma del cabaré

Alfredo Valenzuela

Emmy Hennings (1885-1948) fue el alma de los cabarés en los que se fraguó el dadá, se casó con el santón de este movimiento vanguardista, Hugo Balls, prostituta ocasional y morfinómana además de bailarina, cantante y actriz, su obra literaria se traduce ahora al español por primera vez.

La sevillana editorial El Paseo ha reunido en un mismo volumen su novela autobiográfica "Cárcel" y una antología de sus poemas, bajo el título "Estrofas del éter", en traducción de Fernando González Viñas.

González Viñas fue el guionista de la novela gráfica "El ángel dadá" que la editorial El Paseo publicó el año pasado y que cuenta la vida de esta artista que alumbró en 1916 el mítico "Cabaret Voltaire".

El director de El Paseo, David González Romero ha dicho a Efe que la novela "Cárcel" parece estar escrita "fuera de época" por la frialdad del estilo, por su patetismo y sencillez, pese a estar relatando su estancia en presidio.

La novela, escrita en 1919, tiene "un estilo totalmente desacostumbrado en su época y ciertas formas desapasionadas que prefiguran la narración existencialista".

En su momento, ha señalado González Romero, la novela concitó el elogio unánime de la crítica alemana y de los artistas dadaístas y expresionistas.

Henmann Hesse escribió que "Cárcel" es "uno de los libros más sinceros y conmovedores de nuestro tiempo, un milagro de libro", mientras que Rudolf Wolff emparentó la novela con "Hambre" de Hamsun y Paul Baudisch con "el espíritu de Dostoievski".

Cuando Hugo Ball, que sería su marido, lo leyó, le dijo: "Tu libro me ha entrado cual veneno en las venas. Me has cautivado con él".

El editor ha considerado esta selección de su primera poesía, escrita entre 1913 y 1916, y la novela "Cárcel" como "las piezas principales" de la obra literaria de esta mujer de vida azarosa, que padeció las consecuencias de la miseria y que, entre sus amantes, tuvo al comunista español Julio Álvarez del Vayo.

Igualmente ha señalado lo extraño de que tanto esta obra como la vida de su autora, la cual "desarrolló un periplo creativo muy singular en el seno de la cultura expresionista alemana asociada a los cabarés", haya quedado en el olvido.

El interés de su vida lo ha demostrado, según González Romero, la buena acogida de la novela gráfica que cuenta su vida "El ángel dadá", con unos orígenes que parecen extraídos de una novela de Dickens hasta ir descubriendo los ambientes culturales, musicales, literarios, políticos y bohemios de una Europa un tanto alucinada que se internaba en el siglo XX.

Esta edición reproduce los bocetos que el artista y cineasta Hans Richter hizo para ilustrar "Cárcel" y un apéndice fotográfico de la vida de la autora.

Con motivo de la publicación, el año pasado, de esa novela gráfica, el guionista y traductor González Viñas, señaló que "mientras su marido Hugo Ball y Tristan Tzara pasan a la posteridad como creadores del término 'dadá' y del antiarte que nace en el Cabaret Voltaire, Emmy, 'El ángel dadá', permite el éxito de aquel espectáculo gracias a su voz y su magnetismo".