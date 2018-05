Toñi Moreno:"La empatía debería ser una asignatura obligatoria en el colegio"

Bruno Paneiva Medici.

La empatía "debería ser una asignatura obligatoria en el colegio", sobre todo cuando tienes la oportunidad de "dar voz" a una víctima que necesita denunciar los dramas que ha vivido, afirma Toñi Moreno en una entrevista con Efe, con motivo de los 100 programas "llenos de emoción" que celebra "Viva la Vida".

"Estoy muy contenta e ilusionada con este recorrido, es un programa que me está enseñando muchísimo y que, gracias a la audiencia, ha podido llegar donde está", afirma la presentadora de "Viva la vida".

Para celebrar este centenar de emisiones, el programa contará mañana con artistas como Manel Navarro, Camela y algunos finalistas de "La Voz Kids" y, el domingo, celebrará su primer año de emisión con el estreno de una nueva sintonía creada expresamente por Rosana.

Cuando Moreno (Barcelona, 1973) recibió la oferta de Mediaset para hacer un programa en los fines de semana, no se imaginó hasta donde podía llegar.

"Solo pensaba en el día a día", confiesa, pero poco a poco, con "timidez y confianza en los contendidos", ha llegado a tener más de 3,2 millones de espectadores siguiendo en directo el programa.

Ahora, "Viva la vida" es un "dulce" para cualquier comunicador, afirma, ya que su contenido (magazine, entrevistas, actualidad, cultura...) le permite abarcar todas las facetas que puede ofrecer un presentador.

"Es lo que más me gusta, si fuera solo información, no podría mostrar otro tipo de registro. Yo soy muy cómica y no tengo sentido del ridículo. La dirección siempre me está proponiendo cosas muy divertidas, no obstante, cuando hay que informar o hacer una entrevista, me pongo en ese perfil", explica.

Uno de los momentos más relevantes de "Viva la vida" fue la entrevista que le hizo al abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada en la que hizo, dice, preguntas "de sentido común", como por qué si eran "relaciones consentidas" los procesados "le robaron el teléfono" y la dejaron "tirada en un banco", que fueron muy comentadas en las redes sociales.

"No me gusta juzgar, ni hacer preguntas inquisitivas pero cuando es un tema muy sangrante", dice, tiene un "compromiso como mujer y como periodista" para opinar.

También, recientemente el programa ha sido noticia en distintos medios porque una mujer entrevistada en "Viva la vida", que se quejaba de tener "un problema con los vecinos", ha sido detenida por supuesta estafa por la Policía.

Gracias a que sus supuestas víctimas la reconocieron en el programa, ha sido identificada: "Me encanta servir a la justicia", afirma.

Entre sus mejores momentos en el programa, recuerda el paso de Raphael pasó por el plató, "un símbolo" que significaba que "iban por buen camino".

No obstante, también le gustan los momentos en los que las entrevistas "no van cómo tenía planeado".

"Me acuerdo cuando Luz Casal me dijo que no es de decir 'te quieros'; ahí le propuse que me lo dijera a mí, que era muy fácil, y me respondió que a mí no me quería. Fue maravilloso", ha relatado entre risas.