'La tinta de mis ojos', el libro de Aitana Ocaña, verá la luz después de verano

Sin duda, Operación Triunfo 2017, ha hecho que los millones fans del talent show vuelvan a estar ilusionados. La gira de los triunfitos por toda España está siendo todo un éxito y, algunos de ellos (como Mireya, Miriam, Cepeda o Roi), ya han sacado sus primeros singles en solitario.

Están siendo unos meses de duro trabajo, pero, aun así, los triunfitos sacan tiempo para desarrollar nuevas ideas. Es el caso de Aitana Ocaña, la segunda finalista del programa y una de las más queridas por el público. La joven, reconoce estar viviendo uno de los momentos más especiales de su vida y se siente muy afortunada de haber cumplido su sueño de dedicarse a la música.

Hace ya varios meses que la benjamina del concurso viajó a Los Ángeles para comenzar a grabar su primer trabajo discográfico con la ayuda de grandes músicos. Pero Aitana no solo ha enamorado a la industria musical, hace unos días anunciaba a través de su cuenta personal de Instagram que está trabajando en un nuevo proyecto literario, muy personal, que saldrá a la venta a partir del próximo otoño: “Y por fin puedo compartir con vosotros algo que llevo meses intentando guardar en secreto. Después de verano publicaré mi primer libro, y esta que veis aquí será la portada” ha escrito en su cuenta de Instagram en la que tiene ya más de 1,2 millones de seguidores.

Ya en la academia confesó que el dibujo es uno de sus hobbies, aptitud que también brillará en ‘La tinta de mis ojos’: “Es algo que me emociona muchísimo porque no solo llevará mis primeros textos (los cuales escribí con la ayuda de una “coach” escritora la cual le estoy súper agradecida por toda esa ayuda y experiencia que me ha inculcado, y por todas las emociones y vivencias guardadas que me ha ayudado a plasmar. También incluye mis ilustraciones, las que he ido haciendo a lo largo de estos años, en rinconcitos de mis libretas, en cuadernos, en servilletas y billetes de tren".

Aitana es la primera de sus compañeros en decantarse por la literatura. Y es que la vida de Aitana ha cambiado por completo en menos de un año: el casting de Operación Triunfo, su entrada al programa, su segundo puesto en el concurso, el éxito de ‘Lo malo’ con su amiga y compañera Ana Guerra, cambios en su situación sentimental, la preparación de su primer disco… Y parece que la más joven del programa ha sentido la necesidad de palmar todas estas cosas buenas que le han pasado en estos meses en un libro.

Ya ha recibido varios mensajes de apoyo por parte de algunos amigos del concurso. Luís Cepeda, pareja de la cantante desde que lo hicieron oficial con un beso en público en el concierto de Operación Triunfo de Madrid el pasado 29 de junio, ha respondido a la publicación diciendo: “eres arte en todos los sentidos”. Por su parte, Ana Guerra le ha escrito: “50 para mí por favor”.

La catalana ya no solo emocionará a sus fans con sus canciones, sino también a través de sus escritos e ilustraciones que dejarán ver una parte más profunda y más bonita del corazón de la artista: “Qué ganas de que tengáis este libro en vuestras manos, ojalá os guste”. Algunos de sus seguidores más incondicionales ya están contando los días que faltan para hacerse con el libro de Aitana.