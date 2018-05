Taschen edita los cientos de grabados de flores de Pierre-Joseph Redouté

LIBROS NOVEDADES

Madrid, 23 may (EFE).- El belga Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) dedicó su vida a reproducir en acuarelas las flores, especialmente las rosas, y produjo los cientos de grabados que ahora publica Taschen en "The Book of Flowers", una edición en tapa dura de gran tamaño que recoge la pasión del artista por las artes botánicas.,"Adorado y admirado por la alta sociedad parisiense, contó con una red de mecenas, entre la que se encontraba la esposa de Napoleón, Josefina", recuerda la editorial en su