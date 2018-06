Sony Classical lanza doble CD dedicado al Adagio de la música clásica

LANZAMIENTO CD

Madrid, 1 jun (EFE).- Como parte de la colección "No me gusta la música clásica", Sony Classical presenta un nuevo doble CD dedicado al Adagio para "desaparecer los prejuicios que persiguen a la música clásica", con 26 temas del género y un diseño "atractivo".,"No me gusta la Clásica Pero... el Adagio sí me va!" incluye piezas como el "Adagio" de Barber, el de Ravel o el de Albinoni, además de temas de Mozart, Beethoven, la Boston Pop Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Chicago o la Orquesta Fil