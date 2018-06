El Sónar cierra su edición más exitosa con 126.000 asistentes

(Actualiza la CF6039 con más datos facilitados por los organizadores del festival)

El festival Sónar Barcelona ha batido este año su récord de asistencia, con un total de 126.000 visitantes, 3.000 más que el año pasado, debido esencialmente al aumento del interés por los conciertos diurnos y un incremento de público español.

Según ha informado hoy el codirector de este macroevento, Ricard Robles, la cifra de asistentes al Sónar Día ha sido de 64.000, unos 3.000 más que el año pasado, y las del Sónar Noche se mantienen en 62.000.

El porcentaje de asistentes nacionales ha sido este año ligeramente superior al de extranjeros (54 % españoles frente a 46 % internacionales), mientras que el año pasado fue al revés.

Además de repasar las cifras de asistencia, Robles ha anunciado un cambio de fechas para el Sónar del año que viene, que en lugar de celebrarse en junio, como es habitual, tendrá lugar en julio.

La razón es la feria ITMA de maquinaria textil, que en 2019 recalará en Barcelona y ocupará el recinto de Fira Gran Vía, en el que se organizan los conciertos nocturnos de Sónar.

Las fechas del Sónar 2019 serán 18, 19 y 20 de julio, pero en 2020 el festival de música, creatividad y tecnología volverá a sus fechas habituales, una semana antes de la celebración de San Juan.

El codirector del Sónar, Sergio Caballero, ha reconocido que el cambio de fechas no les satisface, pero no han tenido más remedio que aceptarla porque el congreso ITMA es un acontecimiento de grandes dimensiones y "no ha habido negociación".

Sónar, que sin tener tanto peso para Fira Gran Vía como ITMA es también un evento muy relevante, cuenta con un congreso de creatividad y tecnología llamado Sonar+D, que se celebra en paralelo al festival de música y que también ha incrementado cifras, con cerca de 6.000 profesionales de 3.300 entidades y empresas.

Los directores del Sónar han valorado hoy positivamente este aumento de público y profesionales en las actividades que se celebran en Montjuïc (Barcelona) porque "refleja la consolidación del formato establecido en 2013, cuando el Sónar de Día cambió de emplazamiento".

El crecimiento de público se ha notado en el Sónar de Día que, a pesar de seguir siendo un festival cómodo en términos generales, ha obligado al público a hacer colas en varios conciertos.

La cola más espectacular fue la que sufrió ayer el público que fue a ver a Rosalía, aunque en este caso la razón no fue tanto el incremento de público del Sónar como la expectación que se ha generado en los últimos meses alrededor de esta artista, que eligió el SonarHall para la presentación de su disco antes de que su vídeo se hiciera viral y su nombre corriera de boca en boca a la velocidad del rayo.

El codirector del festival Enric Palau se ha mostrado especialmente satisfecho de la propuesta presentada por Rosalía y también ha mencionado al Niño de Elche, Israel Galván y Gorillaz.

"Cada año los artistas nos plantean nuevos retos y nosotros hacemos todo lo posible por ofrecerles el espacio que necesitan para sus propuestas", ha dicho Palau, que tras el nivel de riesgo que ha observado este año le da "vértigo" pensar en los desafíos del año que viene.

También se ha mostrado muy contento de que la celebración de los 25 años del Sónar haya permitido reunir a grandes artistas que han crecido con el festival, como LCD Sounsystem, que actúa esta noche, y Alva Noto, que lo hizo ayer, junto artista como Cornelius y Lorenzo Senni.

Esta noche finalizará el Sónar 2018, tras acoger 150 actuaciones musicales repartidas en 10 escenarios, y las próximas citas son Buenos Aires el 16 de noviembre, Bogotá al día siguiente y Estambul, Hong Kong y Reikiavik en 2019.