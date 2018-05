"Solo: Una historia de Star Wars" o los orígenes del fanfarrón galáctico

STAR WARS (Crónica)

Pepi Cardenete.,Madrid, 23 may (EFE).- A los fans de "Star Wars" les costará no ver en la pantalla del cine a Harrison Ford como el fanfarrón galáctico que le empujó al estrellato, porque Alden Ehrenreich coge el testigo del personaje en "Solo: Una historia de Star Wars", que llega mañana a los cines para mostrar los orígenes del contrabandista.,Se trata de la cuarta cinta del universo de "Star Wars" desde que Disney comprase en 2012 la productora LucasFilm, y no será la última, con la vista pue