"Siestas Negras", la exposición que da visibilidad a la comunidad negra trans

Los artistas Acosta y Fannie Sosa inaugurarán en Matadero Madrid, el día 21, "Siestas Negras", una exposición interactiva cuyo propósito es dar visibilidad a la comunidad negra y migrante en general, y "especialmente a personas trans", explica la organización en una nota de prensa.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 31 de julio, estará dividida en diversas estaciones temáticas e interactivas que buscan crear zonas "íntimas, de respeto y de recarga" a través de elementos como el agua, el aire o la vibración.

El proyecto "Siestas Negras" parte de una investigación que evidencia cómo la fragmentación deliberada de los patrones de sueño reparador ha sido utilizada para "subyugar" a personas en régimen de esclavitud a lo largo de la historia.

Sosa y Acosta, artistas afrolatinos, han colaborado para la creación de este proyecto con miembros de las comunidades "racializadas" de la ciudad de Madrid para reivindicar el "descanso y la ociosidad como espacios de resistencia".

Acompaña al proyecto una publicación con textos de ciencia ficción, ensayos especulativos, un glosario del descanso y un manual para instituciones que trabajan con artistas negros.

La publicación, en formato periódico, reúne textos de los propios artistas y de otros colaboradores, y se presentará en plataformas online como The Guardian, The Observer, Dazed and Confused, Noisy y Gal-Dem, además de estar disponible en el espacio expositivo.

En el marco del Orgullo LGTB 2018, la exposición se activará el sábado 30 de junio a partir de las 19:00 horas con las actuaciones en formato DJ de los colectivos londinenses Pussy Palace y Bdz, además de un "Live Act" de Nadia Rose.

El proyecto, un lugar "seguro, de descanso y reparación", está coproducido por el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb).