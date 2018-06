Sherpa, de Barón Rojo, crea "es-culturas musicales" con sus temas favoritos

La vida, generalmente, "no es nada fácil", pero por suerte el arte la "endulza" y "representa los sentimientos del alma", confiesa José Luis Campuzano "Sherpa", cofundador del grupo de heavy-metal Barón Rojo, quien ha presentado hoy su exposición "La música es-cultura" en la SGAE.

La muestra, que podrá visitarse del 6 al 15 de junio en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), está compuesta por una veintena de esculturas y cuadros metálicos que rememoran las canciones favoritas del rockero a lo largo de su vida, donde homenajea a artistas como Serrat, Sabina y The Beatles.

"La escultura me apasiona. Crecí entre los hierros y las piezas de mi padre, un mecánico agrícola. Soy hijo de Vulcano, nacido entre fraguas y yunques", explica el artista (Madrid, 1950).

Pero su amor por la escultura era un "secreto", ya que sus obras artísticas, además de las musicales, habían sido hasta ahora óleos de carácter abstracto e impresionista.

Sherpa ha asegurado que se trata de una pasión que lleva en la sangre desde su juventud: "Desde pequeñito el metal y yo hemos estado enamorados. Soy músico profesional porque así lo ha querido el destino, al igual que podría haber sido escultor".

La exposición, que supone un repaso a las diferentes etapas de la música popular, se abre con "Mediterráneo", inspirada en el tema de Joan Manuel Serrat que representa dos olas de mar utilizando una pieza de acero, y sigue con "Y nos dieron las diez", de Joaquín Sabina", al que homenajea con una guitarra cubista construida con acero forjado.

Entre otras, destaca "La motocicleta", dedicada a los Bravos y a los Pasos, en la que el artista utiliza piezas recicladas de una moto, y también "Il mondo", de Jimmy Fontana, donde refleja dos montañas hechas de pizarra negra que abrazan una bola de acero pulido.

"Lo bonito de las bellas artes es que son intercambiables. Puedes hacer una escultura inspirada en una canción, o viceversa", ha apostillado.

Respecto a sus cuadros metálicos, uno lo protagoniza la canción de Luz Casal "Entre mis recuerdos", y una chapa tratada al fuego es su homenaje al tema de Mecano "Hijo de la luna", en el que el artista simula cráteres con un estilo desenfadado.

"Here comes the sun", de The Beatles, es la canción que titula un cuadro de metal blanco que ha sido tratado con una muela de abrasión especial y que interactúa con un potente foco que busca impactar al visitante cuando se sitúa de frente.

Esta muestra, de acceso gratuito, puede visitarse en el horario habitual de la sede de SGAE, cuyo presidente, José Miguel Fernández Sastrón, ha afirmado en la presentación que es la "casa" de Sherpa y que es una "buena noticia" poder apreciar "todo lo que se les ocurre a los autores".