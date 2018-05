Shawn Mendes ofrecerá un único concierto en España en su gira mundial de 2019

El cantante y compositor Shawn Mendes ofrecerá un único concierto en España, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 26 de marzo del año que viene, durante la gira mundial que ha anunciado hoy para 2019 para presentar su tercer álbum, que llevará su propio nombre y saldrá a la luz el próximo 25 de mayo.

La gira, que comenzará el 7 de marzo de 2019 en Amsterdam, incluye un total de 56 fechas en Norteamérica, Reino Unido y Europa, con nuevos conciertos que se anunciaran próximamente.

El tercer trabajo del artista sigue a "Illuminate" (2016) y "Handwritten" (2014), ambos certificados Oro en el Reino Unido y con 4 temas platino.

De momento, sus seguidores han podido escuchar tres canciones del disco, "In My Blood", "Lost In Japan" y "Youth", que han cosechado un amplio éxito y muy buenas críticas.

Las entradas para el concierto se podrán adquirir a partir del 18 de mayo a las diez de la mañana.