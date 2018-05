Rocío Carrasco abre las puertas del homenaje a Rocío Jurado: "Puede venir quien quiera"

Rocío Carrasco sigue inmersa en el musical ‘Punto de Partida’, un espectáculo que homenajea la figura de la desaparecida Rocío Jurado y al que pone voz, Anabel Dueñas, gran amiga de Carrasco. El pasado viernes, Rociíto volvió al Gran Teatro Bankia Príncipe Pío para arropar una vez más a todo el equipo de este musical.

Tras posar para todos los medios allí congregados, la hija de la más grande evitó hablar de sus problemas judiciales con su exmarido y de la nueva faceta laboral de su hija Rocío Flores como coach nutricional. Carrasco se limitó a abrir las puertas a todo aquel que quiera disfrutar de este musical, lanzando así una invitación a toda la familia de su madre: "puede venir quien quiera".

Y es que entre el público asistente no hemos podido ver a los familiares de la desaparecida Rocío Jurado. Ortega Cano aún no ha acudido a ver este espectáculo y a Gloria Camila y José Fernando no se les espera. Aún así, Conchi Ortega -hermana del torero- sí estuvo disfrutando de este homenaje a la chipionera, así como todo el clan de las Campos, amigas íntimas de Rocío Carrasco.