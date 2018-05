Rizoma Festival finaliza su sexta edición con la proyección de "Licht"

La sexta edición de Rizoma, festival multidisciplinar y plataforma de cineastas emergentes, finaliza hoy en Madrid con el estreno de "Licht", largometraje de Barbara Albert que retrata el dilema al que se enfrenta una pianista ciega en la época de Mozart y que revela los puntos débiles de la sociedad.

En esta edición, el festival ha tratado de "conectar al público con la naturaleza" mediante actividades que integraban a los espectadores con el espacio, una propuesta que se suma a su intención de unir cine, arte y música en la capital desde el 16 de mayo, ha declarado a Efe Celia Fernández, responsable de prensa de Rizoma.

"Licht (Mademoiselle Paradis)", que compitió en la pasada edición del Festival de San Sebastián, será la encargada de cerrar Rizoma VI en Cines Golem tras la "estupenda acogida del público" que ha tenido el festival estos días, apunta Fernández.

Se trata de un sensual y sensible drama histórico de la directora austríaca Barbara Albert, conocida por largometrajes como "The Dead and the Living", que compitió en el Festival de San Sebastián en 2012.

Esta película trata la historia de la pianista ciega Maria Theresia Paradis, de 18 años, que perdió la vista cuando tenía tres años. Después de innumerables experimentos médicos fallidos, recupera la vista con el controvertido médico "milagroso" Franz Anton Mesmer pero, desgraciadamente, notará que pierde su virtuosismo musical.

Junto a "Licht", el cartel de largometrajes de Rizoma ha incluido otras cintas como "Kusama Infinity" y "Skate Kitchen", ambas estrenadas el pasado mes de enero en el festival de Sundance.

El concurso ha contado con la presencia de la directora de Programación del Festival de Sundance, Kim Yutani, y de la responsable de Cine del Festival SXSW South by Southwest, Janet Pierson, quienes han participado en encuentros sobre la situación de la industria cinematográfica.