Ripollés será el primer artista español con monográfico en el Namoc de Pekín

ARTE RIPOLLÉS

Castellón, 4 may (EFE).- El castellonense Juan Ripollés será el primer artista español en exponer de manera monográfica en el National Art Museum of China (Namoc), el museo "por excelencia" de Pekín, cuyas nuevas instalaciones están diseñadas por el arquitecto francés Jean Nouvel.,El artista ha asegurado "no tener ni idea" del porqué de su éxito en el sureste asiático, aunque reconoce "sentirse como en casa en China" donde cada vez pasa más meses junto a Taiwán, han indicado fuentes del entorno