Rick Astley anuncia conciertos en Barcelona y Madrid en octubre

La estrella del pop de los años 80 Rick Astley ha anunciado hoy la próxima celebración de dos conciertos en España, concretamente en Barcelona el 10 de octubre y en Madrid dos días después.

Según el comunicado de su oficina, estos "shows" tendrán lugar en la sala Barts de la Ciudad Condal y en el Palacio Municipal de Congresos de la capital.

Astley presentará su nuevo álbum de estudio, "Beautiful life", que se publicará el 20 de julio con 12 nuevas canciones escritas, producidas y tocadas íntegramente por el artista, entre las que se incluyen "Chic", "Rise up", "Try" o "The good old days".

Será el octavo disco de su carrera, que comenzó hace más de 30 años con el álbum "Whenever you need somebody" (1987) y que se extiende de momento hasta "50" (2016), el primero que publicaba tras una década de silencio y con el que alcanzó el número 1 en ventas en Reino Unido.

Británico, nacido en Newton-le-Willows en 1966, alcanzó el éxito a finales de los años 80 como intérprete de éxitos como "Never gonna five you up" o "Together forever" que le han permitido despachar unos 40 millones de copias en todo el mundo de sus trabajos.