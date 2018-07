Riaza (Segovia) baila a ritmo de country con el Huercasa Country Festival

Claudia Carrascal

Centenares de personas ataviadas con botas camperas y sombreros de "cowboy" han llenado hoy la plaza Mayor de Riaza (Segovia) para bailar a ritmo de "country" en una explosión americana con la que, durante el fin de semana, el municipio logra cuadruplicar su población gracias al Huercasa Country Festival.

La plaza oval de Riaza, del siglo XII, ha sido el escenario de una clase y de la maratón de "country line dance" de la mañana del sábado, una actividad que se repetirá el domingo y con la que pequeños y mayores han podido aprender hasta catorce coreografías distintas de "country" de la mano de instructores profesionales.

El director artístico del festival, Manolo Fernández, ha destacado, en declaraciones a Efe, la importancia de este evento, único en España, para acercar este tipo de música a todas las generaciones.

Por eso, desde la organización han fomentado el carácter familiar de esta cita, desde su primera edición, ofreciendo entrada gratuita a los menores de 16 años que asistan acompañados de un adulto.

Por otra parte, Fernández ha hecho hincapié en la calidad de los artistas que participan en este quinto Huercasa Country Festival y subrayado que todos ellos dan su único concierto del año en Riaza.

Esta muestra del panorama musical de diferentes puntos de Estados Unidos comenzó ayer con las actuaciones de Jaime Wyatt, el trío de Nashville The Cadillac Three y el indiano John Hiatt acompañado de The Goners.

Esta noche abrirá la tanda de conciertos Stephanie Quayl, la joven nacida en Montana que, según Fernández, es "la esperanza del 'country' a nivel femenino".

La banda de Austin (Texas) The Band Of Heathens también se subirá al escenario antes de dar paso al plato fuerte de esta edición, Steve Earle acompañado de The Dukes, ganador de tres premios Grammy y cuyas canciones han aparecido en más de cincuenta películas.

El artista de Virginia aprovechará su concierto en Riaza para presentar "So You Wannabe an Outlaw", un trabajo con el que deja claros sus orígenes y rinde homenaje a la música "outlaw", aunque también mezcla estilos que van desde el "folk" hasta el "country-rock" o el "heavy".

Este músico y compositor se caracteriza, tal y como ha indicado, por cantar a la cotidianidad y por "aprovechar la música como crítica política e institucional sin dejar de lado la diversión que implica este estilo", ha detallado Fernández.

Además, con The Dukes darán una especial relevancia al violín de la mano de Eleanor Whitmore y a la guitarra con Chris Masterson, dotando a la puesta en escena en Riaza de un toque más campero y, a su juicio, "absolutamente maravillo".

El festival de Riaza se vuelca con los valores de sostenibilidad, apoyo del medio rural y fomento de la vida sana y familiar, según su director, quien ha indicado que su objetivo fundamental es seguir aumentado la cantera de seguidores de esta música que sorprende y encanta a quien lo escucha por primera vez.

Por otra parte, ha resaltado la importancia de que cada día más artistas y grupos españoles se acerquen al "country", un estilo musical "de raíces y principios".