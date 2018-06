"Revolucionarios", el valor de la naturaleza fotografiado en PHotoEspaña

La naturaleza y el paisaje son los protagonistas de "Revolucionarios", muestra que expone las obras ganadoras de los premios fotográficos de la Fundación ENAIRE, en la que una selección de 32 obras de diferentes tamaños y estilos reflejan el desarrollo de los fotógrafos con el paso del tiempo.

La exposición, que forma parte de la sección oficial de PHotoEspaña 2018, reúne las piezas premiadas de los fotógrafos Javier Vallhonrat, Juan Millás, María Primo y Eduardo Nave, entre otros, y se inaugura mañana en el Instituto Cervantes, institución colaboradora en la muestra.

La novedad de este certamen ha sido la creación del Premio Trayectoria, "como reconocimiento a toda una carrera dedicada a la fotografía", y el premio Residencia, que "contribuye a la promoción de nuevos creadores" en su etapa informativa, ha explicado.

Vallhonrat (Madrid, 1953) ha ganado el premio Trayectoria, dotado en 25.000 euros, por su "notable recorrido profesional", su aportación a la fotografía española y su proyección internacional.

En la muestra se pueden ver diez fotografías de dos de sus proyectos, "La senda y la trama" (2010) e "Interacciones" (2015), que, según el propio autor, parten de la exigencia del fotógrafo a "detenerse y leer" la mirada de la vida, algo que "escasea" en una sociedad donde predomina el espectáculo y rapidez.

"'La senda y la trama' recoge trabajos realizados en la Sierra de Tramontana donde se muestra el trabajo de un entomólogo austrohúngaro, utilizando una serie de marañas que dificultan la visión del paisaje", ha apuntado el artista.

"Mi otro proyecto resalta el valor de la experiencia de lo complejo, mostrando mi interés por la naturaleza y recordando al visitante que somos parte de ella. Somos esa cosa que está entre medias de lo natural y artificial", ha añadido.

Los ganadores del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE son Juan Millás, María Primo y Eduardo Nave, elegidos entre "más de mil fotógrafos y profesionales" este año, según la directora gerente de la fundación, Beatriz Montero de Espinosa.

Millás (Madrid, 1975) ha obtenido el primer premio, dotado con 12.000 euros, por su obra "Sin Título (Serie A grove of trees from a point of view)", un trabajo sobre el paisaje, que contrapone el mundo con el pensamiento .

La ganadora del segundo premio -8.000 euros-, la jerezana María Primo (1971) retrata en "The Wall" una de las paredes abandonadas de Punta Paloma (Cádiz) un trabajo de "gran belleza formal".

El valenciano Eduardo Nave (1976) ha obtenido el tercer premio, al que corresponden 5.000 euros, con "Aldea global II", imagen XI de la serie "LIKE", que retrata el conjunto estético de la sociedad con la imagen de un grupo aglomerado de personas "sin orden, ni concierto, ni identidad", según el propio fotógrafo.

Los ganadores del premio Residencia son Gena Rupérez, Javier Viver y Ana Linhares, quienes gozarán de un mes de residencia en el espacio Felipa Manuela de Madrid para desarrollar su trabajo artístico.