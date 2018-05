La respuesta, amigo Dylan, está volando con el viento

Robert Allen Zimmerman (1941) nació tal día como hoy en un pueblo del condado de Minnesota, al noreste de Estados Unidos. Las influencias tempranas del blues y del country, junto al impacto del rock and roll en su adolescencia, influyeron definitivamente en su percepción de la música.

A la edad de 18 años, decidió mudarse a la gran ciudad a estudiar en la Universidad de Minneapolis. Allí entraría en contacto con los círculos del folk, el género musical que daría una salida definitiva a su vertiente poética y social. “Las canciones estaban llenas de desesperación, sensación de triunfo, fe... y evocaban sentimientos mucho más profundos que el rock and roll”, llegó a afirmar el cantante.

Sin embargo, su interés no estaba en los estudios, sino en los garitos que frecuentaba para tocar canciones de ídolos como Jerry Lee Lewis, Little Richards o Elvis Presley. Tal era su compromiso con la música, que en mayo de 1960, Zimmerman dejó la universidad con el objetivo de convertirse en un músico profesional.

Su primer paso fue viajar a Nueva York para rendir tributo a su estrella, el cantante de country Woody Guthrie, y tocar sus canciones por los clubs de Greenwich Village. Estos dos hechos marcarían la grabación de Song to Woody y Talkin' New York, que serían las dos únicas canciones propias que incluiría en su primer disco Bob Dylan (1961)

Su segundo disco, The Freewheeling Bob Dylan (1963), vino acompañado por dos movimientos clave: el cambio oficial de su nombre y la contratación de Albert Grossman como representante. Canciones con una marcada protesta social como Blowin in the Wind o World War III Blues serían versionadas por numerosos músicos, y llevarían a Bob Dylan a la cumbre del folk estadounidense.

El cantautor dio un paso más en el lanzamiento de su tercer LP, The times they are a Changing (1964), mostrándose como un activista civil comprometido con la igualdad racial y la defensa de las minorías. Baladas de amor como Boots of Spanish Leather suavizaban la temática de un disco que, por primera vez, contaba íntegramente con temas propios de Dylan.

Another Side of Bob Dylan (1964), grabado ese agosto en una única noche, supone un intento de rebajar la tensión social que había incluido en su último álbum. La discografía Columbia le instó a crear un disco que recibió muchas críticas por ser excesivamente “arquetípico del folk”, así como un intento de “rock sin guitarras eléctricas”.

Las críticas afectaron mucho a un Dylan que aquel mismo año se enteraba de la llegada de The Beatles a Nueva York y era testigo de la Invasión británica a Estados Unidos. El sonido eléctrico del rock y la fuerza de sus acordes abrieron una nueva puerta para él y marcaron la grabación de Bringing it All Back Home (1965).

Todo cambió. Botas de cuero, gafas de sol, pelo largo y la compañía de una banda en el estudio le distanciaron de sus seguidores más puristas, que observaban cómo su héroe cambiaba la guitarra acústica por la ferocidad de la eléctrica.

A pesar de todo, el álbum supuso un antecedente para el pico de su carrera, que llegaría con Highway 61 Revisited (1965). Se trata de uno de los álbumes más importantes de la música popular, que combina las poéticas letras de Bob Dylan con la actitud y el mensaje del rock and roll.

La canción inicial, Like a Rolling Stone, “eran diez páginas escritas, en las que intentaba plasmar todo mi odio y mi hastío hacia algo que era en verdad sincero. Como una venganza”, llegó a a firmar el cantante. Al final, esas diez hojas se convirtieron en un par de versos y un potente estribillo que renovaron las ganas de Dylan por hacer música.

Blonde on Blonde (1966) cierra la trilogía de álbumes rockeros de Bob Dylan en los 60, y aunque no fue tan exitoso como el anterior, supuso la entrada de una nueva banda (The Hawks), que ayudaron al cantautor a madurar su sonido. Las catorce canciones suponen un canto a las mujeres, al desamor y a la lujuria, narrados con el ritmo country-blues americano tan conocido en la época.

Un desafortunado accidente iría a parar su meteórica carrera en seco. En julio de 1966, su moto se estrellaba en los alrededores de su hogar en Woodstock (Nueva York), y tenía que retirarse de los escenarios temporalmente. Volvería en 1969 con Nashville Skyline, donde comenzaría una serie de etapas de exploración musical, pero no volvería a conseguir el mismo éxito que logró durante toda la década de los años 60.