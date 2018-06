Reigosa escribe "la biografía íntima" de la Transición en "La vida de otro"

El periodista y escritor Carlos G. Reigosa ganó en 2008 el XX Premio Torrente Ballester de Novela con "A vida do outro", una "biografía íntima" de la Transición que ahora publica Akal en castellano y que es el "espejo de muchos" pero en la que "no hay personas reales" a pesar de sus abundantes guiños.

Reigosa, que esta tarde presenta en la Casa de Galicia de Madrid la novela, explica en una entrevista con EFE que "La vida de otro" está habitada por los hechos y personajes históricos que marcaron España entre 1965 y 2007 -año en el que terminó de escribirla- y es "una especie de vida privada de la Transición", de los años democráticos y de su desarrollo.

"Hay una Transición que está en los periódicos y luego hay una vida privada que es la suma de los ciudadanos de aquel tiempo que fueron cambiando con la democracia y habilitando sus propias libertades", resume el autor gallego (A Pastoriza, Lugo, 1948).

Cuando terminó el franquismo, apunta, "se nos fue un orden conocido y empezó a surgir otro, deseado, intuido, pero hecho a golpe de improvisaciones, errores y, sobre todo, aciertos... y a eso se le llama cambio democrático. Todo fue cambiando hasta casi agotarnos las ganas de cambiar".

Miguel Cano Goiriz es un joven que, tras la muerte de Franco, se convierte en un periodista de éxito y "testigo insobornable de su tiempo", suma de muchos personajes conocidos " pero ninguno de ellos en realidad", aunque sí un catalizador de la decepción a la que da paso la pasión "por querer cambiarlo todo".

"Disfruté escribiéndolo. Tenía un conocimiento más o menos directo de todo. Muchas de las cosas las he vivido como testigo. Pero no es nada autobiográfica, aunque sí es una multibiografía de todos los compañeros con los que conviví".

Miguel Cano, detalla Reigosa, es un hijo del Mayo del 68, del festival de Woodstock, de Dylan y del jazz que llegaba a España, es decir, de todas esas cosas "prohibidas" cuya influencia el franquismo trataba de controlar.

"Una juventud muy entusiasta" se enfrenta a un tiempo nuevo y, en ocasiones, "galopa sin sentido en una carrera un poco atolondrada" que genera, más pronto o más tarde, decepción entre quienes se volcaron en "contar lo que pasaba".

"Es una búsqueda de la vida que se te está marchando. Es un personaje que se siente quemado por la Transición, que se ha dedicado a la lucha por las libertades y que tiene un sentimiento devastador de perdida".

El protagonista es un periodista porque esto le permite a Reigosa contar "lo que ocurre fuera" entrelazado con su vida privada, con sus anhelos: "el acierto es que contando la vida de un tipo así estás contando la de una sociedad. Es un espejo en el que cada uno puede ir descubriendo su propio rastro".

El periodismo en democracia, recalca, "fue absolutamente vital porque el gran debate nacional se hizo en los medios de comunicación, una historia que aún está por escribir bien".

Reigosa, exdirector de Información de la Agencia EFE, cree que es "muy difícil" ser periodista, tener "una edad" y no verse reflejado en sus páginas, porque esta historia "es la de todos de alguna forma".

El autor no tenía previsto publicarla ahora pero la editorial se interesó por ella al no verla en español: "Es curioso -añade- pero creo que ahora es aún más novedosa porque he empezado a notar el sentimiento de pérdida de mi protagonista en muchos de los veteranos que me rodean".