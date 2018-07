La RAE regala diccionarios porque no consigue venderlos

La Real Academia Española publicó en 2014 la vigésimo tercera edición impresa de su principal diccionario, de la que no se han vendido tantos ejemplares "como se preveía" y de la que ahora se han donado varios miles a las comunidades autónomas y a países de África como Senegal y Costa de Marfil. Fuentes de la RAE han explicado hoy a EFE que no disponen de las cifras de ejemplares remanentes en los almacenes de Espasa -su editora- de la última edición en papel del diccionario, pero han recordado que su director, Darío Villanueva, señaló en varias ocasiones "que no se han vendido tantos ejemplares como se preveía".

Cuando se presentó la nueva edición, de 2.376 páginas con 195.439 acepciones en 93.111 artículos, la Real Academia anunció que la tirada inicial era de 100.000 ejemplares, a 99 euros el ejemplar. La Academia ya ha financiado la donación a Costa de Marfil de 2.500 ejemplares, que ha entregado el embajador de España en el país, Luis Prados Covarrubia, a la ministra de Educación, Kandia Camara. También está en curso la donación de otros 2.500 ejemplares a Senegal y se han entregado a todas las comunidades autónomas, a sus bibliotecas públicas y centros educativos, volúmenes del diccionario, aunque las mismas fuentes no han precisado la cifra.

Según datos del Instituto Cervantes correspondientes a 2014, en Costa de Marfil había cerca de 350.000 estudiantes de español y en Senegal superaban los 205.000. Esos países concentraban el 66 % de la demanda de enseñanza en español en África.

El "Diccionario de la Lengua Española" (DLE), al que muchos hablantes conocen como "Diccionario de la Real Academia Española" (DRAE), tiene desde 2001 una versión de consulta electrónica gratuita. Hace 17 años, el diccionario en línea tuvo 40 millones de búsquedas; en 2016, un total de 800 millones; y a finales de 2017, cerca de los 750 millones