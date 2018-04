¿Qué le pasa a Anthony Hopkins?

Si uno dice Sir Anthony Hopkins, le vienen a la mente grandes películas como 'El silencio de los corderos' y la saga 'Thor' o la reciente serie 'Westworld'. Su actitud suele ser la de hombre tranquilo, que encaja los golpes dramáticos con paciencia, reflexivo. Por eso, cuando el actor ha publicado en Twitter un vídeo en el que parece “volverse loco”, los tuiteros no han dejado de comentarlo y hasta algunos se preguntan si realmente la demencia ha hecho una nueva presa:



This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6