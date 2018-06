Pujan hasta 4000 euros por el artista Dahn Vo en la primera subasta de tiempo

La galerista Odalys Sánchez de Saravo ha pujado hasta 4.000 euros, la puja más alta, por pasar 25 minutos con el artista danés Dahn Vo en la primera Subasta de Tiempo, celebrada esta noche en El Instante Fundación, en la que además han donado su tiempo Felipe González o Manuela Carmena.

"He pujado por Dahn Vo porque es un artista conceptual muy importante y precisamente su obra trata de cosas como esta, de hacernos reflexionar sobre las cosas de la vida, el valor que se le da al tiempo de alguien y esos 25 minutos yo no los voy a cobrar pero me pertenecen y eso ya es una obra de arte en sí misma", ha declarado a Efe Sánchez de Saravo.

La idea de subastar tiempo partió de la galerista Oliva Arauna, pionera en la promoción de las prácticas artísticas más innovadoras y radicales, en colaboración del pintor José María Sicilia y la asesora de arte Isabela Mora, ambos miembros de El Instante Fundación, con el objetivo de convertir esta "performance" única en un proyecto que pudiera ayudar a diferentes oenegés.

Además de González y Carmena, personalidades relevantes como la escritora Almudena Grandes, el periodista Iñaki Gabilondo o el Nobel de Química Francis Mójica han donado 25 minutos de su vida en una subasta que ha sido amenizada con una cena organizada por la chef Samantha Vallejo-Nágera, que también ha participado en la donación.

"La idea reconozco que puede ser un poco loca, pero cuando tienes locos que te siguen, es muy fácil tener ideas locas", ha declarado Arauna en el discurso de apertura de la subasta, que ha recaudado un total de 30.850 euros que serán repartidos entre diversas asociaciones como ACNUR, Asociación Española Contra el Cáncer, FEDER o Apadrina la Ciencia.

Arauna ha explicado que la idea surgió hace un año, cuando se dirigía a la inauguración de PhotoEspaña y empezó a notar que "no tenía tiempo" y sin embargo "tenía muchos objetos, muchas cosas que "no deseaba" y no le hacían falta, por lo que decidió que era buena idea subastar el tiempo, que es lo que "realmente todos necesitamos".

Con un precio de salida idéntico para todos los donantes, 800 euros, los asistentes han pujado por un certificado equivalente al tiempo de 16 personalidades diferentes, que podrán canjear en el momento en el que lo deseen, aunque también tienen la opción de guardarlo, como si se tratara de una obra de arte, como ha asegurado que hará Sánchez de Saravo con los minutos del artista Dahn Vo.

La galerista ha adquirido, por 1.600 euros, el tiempo del crítico y curador de arte Hans Ulrich Obrist y por 1.300 el del historiador de arte y ex director de la Tate Modern Vicente Todolí, con los que sí piensa gastar su tiempo, porque son personalidades "relevantes en en el arte moderno".

Dirigida por la directora de Christie's España, Dalia Padilla, la subasta ha recaudado además 3.000 euros por el tiempo de Felipe González, 2.600 por el de Carmena o 2.300 por el del destacado bioqúimico Mariano Barbacid, que ha sido uno de los asistentes al acto, junto a la Vallejo- Nágera y el pintor Luis Gordillo.