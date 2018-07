PSOE agradece a ERC que deje la puerta abierta para apoyar renovación de RTVE

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha agradecido a ERC que haya dejado "la puerta abierta" para apoyar mañana en el Congreso la renovación de la cúpula de RTVE, si bien le ha recordado que "hoy tienen el derecho a decidir" en la Cámara Alta.

Gil ha expresado su agradecimiento en el pleno extraordinario del Senado para elegir al Consejo de Administración de la corporación pública y después de que la portavoz de ERC en esta Cámara, Mirella Cortès, haya dicho que su grupo está dispuesto a dar su voto mañana si el Gobierno central confirma que está dispuesto a hablar "de todo, de todo, de todo" con el de la Generalitat.

"¿Sabe dónde no se puede y dónde no se habla de todo? En algunos espacios informativos de RTVE y es eso lo que tenemos hoy el derecho a decidir aquí en el Senado, no otra cosa", le ha indicado Gil.

Según el portavoz socialista, el uso del decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 22 de junio para renovar la cúpula de RTVE está "plenamente justificado" y tiene "razones de temporalidad y urgencia".

Para Gil, se trata de establecer una situación de transitoriedad hasta la puesta en marcha del concurso público, un procedimiento al que el PSOE no renuncia, según ha insistido el senador socialista, que ha deseado que este procedimiento "se resuelva lo antes posible".

"A pesar de la transitoriedad, no les quepa la menor duda de que este decreto supone el principio del fin de la televisión pública que instauró el PP a imagen y semejanza de sus intereses. Llega el punto y final a los años de manipulación y de ninguneo de la cúpula de TVE a sus profesionales, el punto y final a otra forma de corrupción: la manipulación informativa en los medios públicos", ha señalado.

Ha recalcado que el decreto busca resolver la "imprescindible" renovación de los miembros del Consejo de Administración de RTVE y su presidente, que está "paralizada y obstaculizada desde hace demasiado tiempo" por el PP y "con la complicidad" de Ciudadanos.

"El Gobierno quiere gobernar con el Parlamento y no contra el Parlamento y lo hace buscando consensos", ha agregado.