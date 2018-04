"La princesa prometida" vuelve a las librerías 45 años después

Pepi Cardenete.

En el año en el que el clásico contemporáneo "La princesa prometida", de William Goldman, celebra su 45 aniversario literario -la icónica película se estrenaría en 1987-, la editorial Ático de los Libros relanza esta historia de amor correspondido para que "la descubran" las nuevas generaciones.

Buttercup y Westley, los protagonistas de la novela, celebran en 2018 sus bodas de zafiro, un "momento idóneo para relanzar un clásico moderno, un "clásico indiscutible" que los padres que leyeron el libro "querrán regalar a sus hijos", explica la editorial en una nota.

La edición, que se incorpora a la línea de narrativa juvenil clásica de Ático, incluye el capítulo extra que Goldman (Illinois, 1931) escribió por el 25 aniversario de su obra, titulado "El bebé de Buttercup".

Otra efeméride que "La princesa prometida" celebraba arropada por el cariño de lectores, y también de cinéfilos gracias a la adaptación dirigida por Rob Reiner y escrita por el propio Goldman, que ya había ganado dos Óscar como guionista con "Dos hombres y un destino" y "Todos los hombres del presidente".

Y aunque "La princesa prometida", protagonizada por Robin Wright, Cary Elwes, Mandy Patinkin, Billy Crystal y Chris Sarandon, no tendría suerte en el circuito de premios de cine en 1987, sí arrasaría de cara al público, marcando un antes y un después al dirigirse tanto a niños como a adultos.

En la memoria de la cultura popular ha quedado la historia de Íñigo Montoya, un experto espadachín español que busca en la película al asesino de su padre, un hombre con seis dedos, para vengarlo, que afronta sus duelos con la frase: "Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir."?

En el libro, tras la muerte de su amado Westley, la bella Buttercup se compromete en "La princesa prometida" con Humperdinck, un malvado y mentiroso príncipe, para evitar una guerra.

Pero, antes de la boda, una banda de mercenarios formada por el espadachín Íñigo Montoya; Vizzini, el hombre más inteligente del mundo; y Fezzik, el más fuerte, secuestra a la joven, y un misterioso pirata retará a los secuestradores para hacerse con la princesa.

El hombre de negro logra recuperar a Buttercup y le revela que es el temible pirata Roberts, el asesino de Westley. Furiosa, la joven lo empuja por un precipicio, y al caer oye que el pirata grita «¡Como desees!» y comprende que en realidad se trata de Westley.

Sin dudarlo, se arroja al precipicio con él y los dos logran salvar la vida, para seguir huyendo de los secuaces del príncipe. Mientras, Westley le cuenta a Buttercup cómo logró sobrevivir al temible pirata Roberts: le permitió vivir, después de explicarle cuán profundo era su amor por Buttercup.

Los enamorados son finalmente capturados y Buttercup accede a casarse con Humperdinck a cambio de la vida de Westley, pero el malvado conde Rugen, mano derecha del príncipe, no piensa cumplir con su palabra, y lo lleva al Zoo de la Muerte, para torturar a Westley.

Mientras, Buttercup le confiesa a Humperdinck que no desea casarse con él. Este finge proponerle un trato justo a la joven: mandarán a buscar a Westley, pero si no lo localizan, ella se casará con el príncipe. En realidad, el propósito inicial de Humperdinck no ha sido casarse con Buttercup, sino provocar una guerra con el país vecino mediante su secuestro y asesinato.

Una historia de amor, de espadachines, de odio y venganza que sigue levantando pasiones combinando fantasía, diversión, humor e inteligencia, para convertirse en todo un homenaje a la novela de aventuras.