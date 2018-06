El perfume festeja su "tradición y vanguardia" y se alía con la danza

Carmen Martín

El perfume, al igual que la danza y la música, festeja su "tradición, vanguardia, sensibilidad y disciplina", una melodía que ha marcado hoy el ritmo en la XI edición de los Premios de la Academia del Perfume, en la que se han reconocido las mejores fragancias de 2017.

La danza y el perfume tienen muchas cosas en común. "Una fragancia requiere tradición al igual que la danza y la música",ha explicado a EFE el director del Ballet Nacional de España (BNE) y miembro del jurado, Antonio Najarro, quien reconoce que "ambas disciplinas comparten un territorio común cuando se habla de creación efímera y emoción".

Son universos con muchas similitudes, "existen danzas y perfumes vanguardistas, innovadores o contemporáneos", dice Najarro, que ha realizado una serie de coreografías expresamente para la ocasión con música específica y vestuario de la diseñadora Teresa Helbig para dar paso a cada una de las categorías de los perfumes galardonados.

"Podemos estar muy orgullosos del perfume en España", asegura el presidente de la Fundación Academia del Perfume, Juan Pedro Abeniacar, quien ha apuntado que "España es el tercer país exportador de fragancias por delante de Estados Unidos y emplea a 35.000 personas".

La perfumería también tiene mucho en común con la música. "Ambas disciplinas son emociones sensoriales puras basadas en algo que no podemos ver, no hay nada físico que lo sostenga", dice el académico y perfumista Agustí Vidal, el cual añade que el perfume no tiene léxico, "utilizamos el lenguaje de la música, hablamos de notas olfativas, melodía del perfume o piano de combinación".

La tendencia habitual en el perfume es la evolución, "están de moda los olores frutales y los aromas que tienen que ver con la alimentación como el azúcar tostado".

Para el académico y nariz Emilio Valeros, la tendencia del perfume femenino es "floral, fresca y potente, un aroma que dure y que no sea agobiante", mientras que el hombre prefiere "el aroma del mediterráneo con notas frescas, amaderadas y especiadas".

A pesar de que las falsificaciones de los perfumes, que suponen un impacto de 933 millones de euros en el sector de la perfumería y de la cosmética, el perfume vive un "buen momento", dice Abeniacar.

Tanto es así, que la gente se perfuma mucho más, todo los días, además "se aromatizan los hogares, las oficinas, las tiendas, todo incluso el papel higiénico", añade Valeros.

En la gala, celebrada en el salón de baile del Círculo de Bellas Artes, Abeniacar ha dicho que "los españoles gastamos 1.200 millones de euros y adquirimos unos 75 millones de unidades al año".

Hay un promedio de 180 novedades anuales, entre nuevos lanzamientos y ampliaciones de línea y entre tanta novedad han sobresalido el perfume femenino "Gucci Bloom" de Gucci y el masculina "Luna Rossa Carbon" de Prada que han sido reconocidos como los mejores perfumes en la categoría de lujo.

"Eau de Rochas" y "Solo Loewe" para mujer y hombre respectivamente se alzaron con el galardón al mejor perfume clásico, "es muy difícil que un perfume tengo una vida de más de 10 años", añade Valeros, el cual asegura que estos aromas "sirven de referencia para crear otros".

Los premiados en la categoría "niche" han sido "Tubéreuse Absolue" de Perris Monte Carlo y "The Uncompromising Sohan" de Penhaligon's, mientras que los mejores perfumes reconocidos en la categoría de gran público recayeron en "Paula Sensuelle" de Paula Echevarría y "Manuel Carrasco Libre" de Manuel Carrasco.

La mejor campaña de comunicación han sido para "Kenzo World" y "Solo Loewe". El premio al mejor diseño de perfume ha recaído en Kenzo World y Pure XS.

Por primera vez, se ha otorgado el premio de los consumidores a los productos más vendidos, que en la categoría de lujo ha sido para Gabrielle de Chanel y Pure XS y gran público, mientras que en la categoría de gran público se lo ha llevado "Gold Seduction" de Women'Secret y Aguas Masculinas Nº2 Frescor Extremo de Victorio&Lucchino.

El premio a la responsabilidad social ha recaído en el Jardín Botánico de Marimurtra en Blanes (Girona), con más de 4.000 especies botánicas.

Por tercera vez la Academia Fundación del Perfume y la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) han aunado esfuerzos para reivindicar la cultura del perfume, que cuenta con un futuro prometedor, "se están abriendo nuevos mercados en China y Asia", añade Abeniacar.

"Veo una línea que muestra el mestizaje entre la tradición europea y la árabe, una fusión que se consolidará y ofrecerá un cambio importante con respecto a los perfumes de finales del siglo XX", explica Vidal.

Esta gala ha puesto de manifiesto que "mientras exista la necesidad de seducir, de vivir en sociedad y siga habiendo gente imaginativa y creativa, el perfume esta asegurado", ha concluido. Vidal.