Percibir la música de Mozart como una lluvia de verano

Beethoven perdió la audición a los 28 años, pero eso no impidió que compusiera sus grandes sinfonías porque la música se percibe más allá del oído. Esa es la excusa que la Mahler Chamber Orchestra ha utilizado para trabajar con niños con diversidad funcional auditiva y hacerles llegar la emoción de unas notas bien tocadas. Desde 2012, esta prestigiosa orquesta ofrece talleres para chavales que no pueden percibir la música solo con sus oídos. Más de 300 niños de todo el mundo lo han comprobado en las 16 ediciones que los músicos de “la Malher” ha hecho ya allá del programa “Feel The Music” allí por donde ha pasado. En Barcelona han hecho la número 17, con 20 jóvenes de entre 9 y 19 años del Colegio de Educación Especial Josep Pla de la capital condal. Allí terminan hoy jueves su corta gira por España.

Cuatro músicos de la orquesta con el acompañamiento de Paul Whittaker, un músico sordo, les enseñan los instrumentos y les invitan a descubrir los sonidos, la vibración y otras sensaciones. Hacen con ellos juegos rítmicos y les permiten tocar los instrumentos, incluso a hacer música por si mismos. Hoy acudirán en el Palau san Jordi al ensayo previo al concierto que dirigirá Daniele Gatti por la tarde y que cierra la estancia de la orquesta en nuestro país. Los jóvenes se sentarán entre los músicos para vivir desde dentro la música: la vibración del contrabajo o las ondas sonoras de los vientos, el ritmo de la percusión….incluso podrán dirigir la orquesta.

Resulta impresionante ver la cara de los chavales cuando por fin perciben las melodías eternas de los grandes compositores. “En una de las sesiones tocamos un trío de Mozart y el movimiento lento era bastante triste. Una niña sorda total -nos explica Johanes González- nos dijo que había sentido como una lluvia, pero no fría sino cálida, una lluvia de verano”. Johane González es contrabajo, uno de los instrumentos cuyo sonido perciben a la primera los chavales con discapacidad auditiva. “Está apoyado en el suelo - explica el profesor González - y enseguida perciben la vibración que produce. Cunado toco, saltan y se miran unos a otro preguntándose entre ellos si lo sienten. Hacemos mil peripecias para hacerles llegar el sonido, pueden sentir el aire cuando sale el oboe… , les encantan nuestras caras y les llaman mucho la atención también los gestos corporales que tenemos, cómo nos entendemos sin hablar”.

El programa educativo es único en el mundo, nos recuerda el contrabajista de la Mahler Chamber Orchestra, porque “transmitimos que no es simplemente música, que son también vibraciones y sentimientos”. “La Mahler” se va ya de España a recorrer el mundo con su música y con su anhelo de abrir este mundo a las personas con discapacidad, pero volverá en septiembre a Barcelona y Madrid, y lo hará con uno de los grandes: Gustavo Dudamel dirigirá a este grupo de 60 músicos procedentes de todo el mundo y a lo mejor una edición más del programa 'Feel The Music'.