Pallaoro: Charlotte Rampling no actúa, se convierte en el personaje

CINE "HANNAH" (Entrevista)

Jose Oliva,Barcelona, 2 may (EFE).- "Charlotte Rampling no actúa, se convierte en el personaje", así resume el director italiano Andrea Pallaoro su último filme, "Hannah", una película que ha presentado en el festival de cine de autor D'A.,"Hannah", que se estrenará en España el 18 de mayo, cuenta la historia de una mujer que lucha contra su soledad tras el encarcelamiento de su marido.,"Es una película que construí para Charlotte Rampling, ya desde antes del guión", ha dicho en una entrevista c