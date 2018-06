Otros casos sonados (y curiosos) de cancelaciones de conciertos por todo el mundo

El músico Joaquín Sabina, de 69 años, interrumpió su recital en la noche del sábado en el WiZink Center, tras decir advertir al público en el escenario: "No están viendo ustedes un buen concierto por mi parte hoy". "Joaquín se ha quedado totalmente mudo y no va a poder seguir el concierto. Lo sentimos de todo corazón", dijo Pancho Varona poco después que este abandonara el escenario mediado el concierto. Debido a esto, Sabina ha cancelado los cuatro conciertos restantes de su gira "Lo niego todo", el del próximo día 21 en A Coruña, el 30 de junio en Córdoba, el 7 de julio en Albacete y el 14 de julio en Granada, según un comunicado de las promotoras responsables de estas citas.

La espantada del escenario -en parte, lógica- de uno de los artistas más importantes de nuestra de piel de toro, no ha sido, ni mucho menos, la única. Aquí van unas cuantas cancelaciones históricas a lo ancho y largo del planeta, de algunos grupos y artistas. Algunas son peculiares, otras, directamente, completamente estrambóticas. Lo del gran Sabina se queda en nada.

The Clash: a falta de gira, bueno es correr una maratón

La mítica banda punk británica eran muy conocidos por sus continuos problemas con la ley y con el orden en general. Esto -al igual que con sus paisanos los Sex Pistols- provocó que más de una vez se vieran vetados en algún que otro concierto. Ya no solo en las Islas, sino en más países. El punk era bien recibido por los jóvenes, pero fue un estilo que tuvo sus más y sus menos con la gente mayor.

Corría el año 1982, y lo que ocurrió con esta banda rozaba lo paranormal. El líder del grupo, Joe Stummer, desapareció de repente, misteriosamente. Nadie de los Clash sabía dónde estaba Strummer, y tenían programada una larga gira por toda Europa. No había móviles, no había internet, no había nada para poder contactar rápidamente con él. Hasta se llegó a pensar que lo habían secuestrado. Obviamente, se canceló por completo la gira, lo que provocó un gran caos con las promotoras y el público que había adquirido las entradas. Al final, unos cuantos días después, lo encontraron en París: se había apuntado para correr la gran maratón de la capital francesa.

Oasis: hermano, te quiero, pero me largo de aquí

La historia de amor-odio entre los hermanos Gallagher daría para escribir varios tomos. Desde que se formara la banda Oasis, oficialmente con Noel Gallagher en 1993, las peleas con su hermano Liam han sido continuas. Día sí y día también. Y los piques implicaban que saltara algún que otro diente o que uno de los dos decidiera abandonar el grupo cuando le viniera en gana. Hasta que la banda explotó definitivamente en 2009.

Era el año 1994, y la banda de Manchester estaba embarcada en una larga gira por Estados Unidos. Acababan de sacar su célebre álbum debut, 'Definitely Maybe', y estaban arrasando en todas partes. No hay una tesis clara, pero lo cierto es que fue todo un cúmulo de fatalidades: exceso de alcohol y drogas, insultos en medio de conciertos y la pandereta de Liam, que acabó dando en la cabeza de Noel. Este último dijo basta, y abandonó la banda y se cogió un vuelo para desaparecer. Acabó en San Francisco, conoció una chica y compuso una de sus canciones más célebres: 'Talk Tonight'. Dice que ni siquiera se acuerda de ella, pero le hizo recapacitar y volver con Oasis.

Morrissey: no me gusta la carne y me enfado con el mundo

El carismático líder de The Smiths, uno de los cantantes más importantes del Reino Unido, también se ha caracterizado por sus salidas de tono y desplantes en los escenarios. Declarado rotundamente como animalista y vegano, sus discursos a favor de estas convicciones vitales son bien conocidos, pero también su radicalidad a la hora de afrontar ciertas circunstancias. Por ejemplo, no hace mucho, se negó a tocar en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid porque no estaba dispuesto a actuar en un lugar en el que matan animales. Y así fue, se le cambió la localización para que tocara sin problemas.

Uno de los casos más sonados de Steven Patrick Morrissey fue en la edición del año 2009 del famoso festival Coachella. El británico abandonó el escenario a mitad de concierto cuando captó el olor de una barbacoa cercana a donde él tocaba. Morrissey, ni corto ni perezoso, llegó a decir: “Huelo a carne quemándose… espero que sea humana”. Y se marchó, así sin más. Pero no es la única salida de tono con estos temas, ya que en Islandia canceló un concierto porque la sala donde iba a tocar no le podía asegurar un menú 100% vegetariano. Tachó a todos los miembros del staff de “sanguinarios y sádicos caníbales carnívoros”.

Led Zeppelin: ¿adónde vais con esos pelos?

Ponte en situación. La banda de Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham ha sido una de las más prolíficas de la historia del rock. Himnos por doquier y un legado histórico complicado de superar. Incluso estando en activo, ya eran leyendas. Triunfaban en todas partes, y eran, en gran medida, aclamados por la crítica. También eran de sobra conocidos sus caos y sus desvaríos cuando coqueteaban con el alcohol y las drogas. Muchas líneas de hoteles aún se acordarán de ellos, porque sus mobiliarios acababan completamente destorzados o con los trastos lanzados por la ventana.

El caso es que, en esta ocasión, iban de camino a tocar en varios conciertos que tenían organizados y contratados en Singapur. Un país exótico para la música rock por aquel entonces -años 70-, pero que también reclamó la presencia de estas estrellas. La sorpresa fue cuando llegaron al aeropuerto y les vetaron la entrada a los cuatro. Y no, no fue ni por las letras, ni por romper muebles, ni por embocharse, ni por tomar drogas: llevaban el pelo demasiado largo para entrar al país. Vuelta al Reino Unido. Estos peludos...

Mötley Crüe: voy demasiado puesto de todo como para decir la verdad

Los estadounidenses Mötley Crüe siempre se han caracterizado por representar a la típica banda de rock de chicos malotes, excesos por todas partes, groupies en cada esquina y vestimentas provocativas. Fueron uno de los grupos que encarnaron la escena del glam rock, muchas veces vistiendo, literalmente, con ropa de mujer. El Jack Daniels corría por todas partes y a todas horas. Y claro está, las drogas.

El caso es que durante la gira mundial que emprendieron en 1988, en pleno apogeo de la banda, decidieron, sin previo aviso, cancelarla. La declaración oficial fue que había "mucha nieve en el tejado". Teniendo en cuenta la mala fama del grupo, todo el mundo se pensó que era un eufemismo para hablar sobre sus problemas con las drogas. O eso, o que se estaban cachondeando de todo el mundo. Otros dicen que era por la seguridad del batería, Tommy Lee, que temían que le cayera encima en plena actuación en directo, ya que era una plataforma giratoria. No les creen ni en Los Angeles.

Bonus track: China no paga a tibetanos

El Gobierno de China es sumamente estricto con el tema musical y político, y muchos artistas occidentales tienen prohibida la entrada al gigante asiático. La razón: pedir la liberación o independencia del Tíbet. Una región de China que fue independiente, pero ahora ya no lo es, y siempre es un tema muy polémico. Una parte pide esa independencia, pero en China es una cuestión terminantemente prohibida bajo penas de cárcel.

En la larga lista podemos encontrar a Noel Gallagher, que participó en un concierto Free Tibet, a Linkin Park, que fueron fotografiados junto al Dalai Lama; Bjork, que clamó “¡Tibet! ¡Tibet!” en un concierto en Shanghai o Maroon 5; su felicitación a través de Twitter por el 80 cumpleaños del Dalai Lama les costó la cancelación de dos de sus conciertos en China. Mucho ojo con China.