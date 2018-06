Natalie Dormer vuelve a la televisión con "El misterio de Hanging Rock"

TELEVISIÓN SERIE

"El misterio de Hanging Rock", serie adaptada de la novela homónima de Joan Lindsay, se estrenará el 24 de junio en Cosmo con Natalie Dormer, que regresa a la televisión tras "Juego de Tronos", Yael Stone de "Orange is The New Black" y Samara Weaving de "Tres anuncios en la afueras".