'El mundo es suyo', el regreso de "los compadres", ve la luz en Sevilla

'El mundo es suyo', la nueva película sobre 'los compadres' dirigida por Alfonso Sánchez rodada seis años después de su primer largo, 'El mundo es nuestro', ha visto la luz esta noche por primera vez en Sevilla, la ciudad que la ha inspirado, con un preestreno que ha reunido al equipo de rodaje, amigos y compañeros de profesión de sus responsables.

Los actores de la cinta, Alberto López, Mari Paz Sayago, José Luis García (El Selu) y Alfonso Valenzuela, entre otros, se han reunido en los cines de un centro comercial sevillano para recuperar la vida en la gran pantalla de Rafa y Fali, tras el primero a la casa del segundo con la maleta a cuestas porque su mujer le ha echado de casa, aunque no es la primera vez que esto sucede.

La sinopsis de la cinta indica que en esta ocasión todo será diferente, "ya que el lío en el que se ha metido Rafi esta vez... es de los gordos", y supone una nueva incursión en el cine andaluz, que en los últimos años se está prodigando en producciones de distinto estilo.

De hecho, Alfonso Sánchez ha asegurado a Efe que el cine que se crea en Andalucía vive "años mágicos, con gente que viene aquí a producir, donde estamos demostrando que se pueden contar historias de aquí para todo el mundo, sin complejos, porque lo nuestros no se trata de tópico, sino de identidad".

Ha sostenido, además, que el éxito de su anterior producción y la acogida de la nueva película "me lo esperaba, espero esto y muchísimo más, quiero llegar a donde quiera el público llegar con nosotros", para bromear con que "la gente me dice que he tardado mucho en hacer esta película, seis años, pero lo duro fue la primera, que tardé doce".

El director ha agradecido el trabajo de "los grandes compañeros de trabajo que hemos tenido como Warner, Atresmedia, Canal Sur, Movistar..., que nos han dejado trabajar y hemos hecho la película que queríamos hacer".

Por su parte, la actriz sevillana Mari Paz Sayago, que ya intervenía en la primera película y repite en la secuela, ha destacado también el buen momento del cine andaluz, indicando que "hay que aprovechar el momento, porque estamos en una ola ascendente, después de que mucha gente nos hemos tenido que ir, pero ahora trabajamos en nuestra comunidad".

Rodada durante la primavera-verano de 2017, el estreno oficial de 'El mundo es suyo' tendrá lugar el viernes 22 de junio en cines de toda España.